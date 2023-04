Zatoka Botnicka będzie usiana fińskimi wiatrakami

Finlandia ogłosi pięć przetargów na ponad 6000 MW morskiej energii wiatrowej (ang. offshore wind power) na swoich wodach terytorialnych wzdłuż zachodniego wybrzeża kraju, na Zatoce Botnickiej.

Inicjatywy dotyczące zagospodarowania przestrzennego dla pierwszych pięciu projektów zostały przedłożone władzom lokalnym. Gminy, o których mowa, to Siikajoki, Hailuoto, Pyhäjoki i Raahe (obszary 1, 2 i 3 na załączonej mapie poniżej), Närpiö (obszar 6) i Kristiinankaupunki (obszar 7). We wstępnych badaniach wszystkie lokalizacje zostały zidentyfikowane jako obszary odpowiednie dla morskiej energetyki wiatrowej.

Stanowiska mają optymalne warunki m.in. pod względem głębokości wody, budowy geologicznej dna morskiego, alternatywnych sposobów przesyłu energii elektrycznej i szlaków żeglugowych. Planowane obszary otrzymały również pozwolenie od Fińskich Sił Zbrojnych, które należą od 4 kwietnia do NATO. W ramach realizowanych projektów morka energetyka wiatrowa będzie wytwarzać 6000 MW energii.

Finowie planują rozmieścić wiatraki wzdłuż Zatoki Botnickiej na Bałtyku

Oprócz pięciu projektów, które są obecnie realizowane, Finlandia zidentyfikowała dwa inne obszary morskich farm wiatrowych (obszary 4 i 5 na mapie powyżej) na zachodnim wybrzeżu. Dalszy rozwój tych dwóch projektów będzie zależał od wcześniej przeprowadzonych prac badawczych na wyznaczonych stanowiskach, a decyzje w sprawie ich rozwoju zostaną podjęte później.

Partnerzy do budowy i eksploatacji planowanych morskich farm wiatrowych zostaną wyłonieni w drodze konkurencyjnego, otwartego i niedyskryminującego procesu przetargowego. Wybór partnera zostanie dokonany w oparciu zarówno o kryteria ilościowe, jak i jakościowe. Planowane jest otwarcie dwóch projektów do przetargów już we wrześniu-październiku tego roku i kolejnych dwóch projektów w przyszłym roku. Decyzja w sprawie piątego projektu zostanie podjęta później - czytamy na stronie windtech-international.