Zawarto umowę ws. budowy fabryki wież dla morskiej energetyki wiatrowej

Agencja Rozwoju Przemysłu oraz GRI Renewable Industries podpisały w czwartek umowę ws. budowy nowej fabryki wież dla morskiej energetyki wiatrowej (MEW). Wartość szacowanej inwestycji to ponad 150 mln euro, a planowane uruchomienie produkcji to 2025 r.

Umowa joint venture została zawarta pomiędzy spółkami ARP S.A., Baltic Towers sp. z o.o. oraz hiszpańską spółką GRI Renewable Industries, S.L.

Jak poinformował prezes ARP Cezariusz Lesisz, w ramach nowej inwestycji, zlokalizowanej w Gdańsku z dostępem do nabrzeża, zostanie zbudowana hala do produkcji wież offshore dla największych planowanych turbin wiatrowych o mocy powyżej 14 MW, a nowoczesny zakład produkcyjny, zaprojektowany i wybudowany w myśl standardu Industry 4.0, będzie posiadał moce produkcyjne zdolne do realizacji ponad 120 wież rocznie. "Nowy zakład będzie spełniał najwyższe standardy techniczne i jakościowe stawiane przez kluczowych klientów na rynku MEW" - zapewnił Lesisz.

Planowana inwestycja Grupy Kapitałowej ARP (GK ARP) pozwoli na zaspokojenie rosnącego popytu na wieże wiatrowe, a także na wyraźne zwiększenie udziału polskich spółek w łańcuchu dostaw na rzecz budowy morskich farm wiatrowych (MFW) na Morzu Bałtyckim.

Agencja Rozwoju Przemysłu, jako jeden z sygnatariuszy Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, podejmuje szereg działań związanych z rozwojem MEW w Polsce, a jednym z nich jest planowana kooperacja z GRI Renewable Industries, S.L. - podkreśliła ARP w komunikacie.

Jak podała spółka, kompetencje w rynku energii odnawialnej oraz w sektorze offshore posiada m.in. działająca w ramach GK ARP Grupa Przemysłowa Baltic, która prowadzi zróżnicowaną działalność gospodarczą skoncentrowaną w trzech segmentach: wieże wiatrowe, konstrukcje stalowe onshore/offshore, jednostki pływające. GPB wraz ze spółkami zależnymi przez ostatnie 10 lat wyprodukowały ponad 4000 sekcji lądowych wież wiatrowych, a także szereg trafostacji oraz komponentów dedykowanych MEW.

GRI Renewable Industries, S.L. od 2008 roku rozwija działalność produkcyjną wież wiatrowych i kołnierzy w sektorze energii wiatrowej. Obecnie posiada 18 zakładów produkcyjnych w Hiszpanii, USA, Brazylii, Argentynie, Chinach, Turcji, Indiach i RPA dostarczających wysokiej jakości wieże wiatrowe i kołnierze dla przemysłu energetyki wiatrowej na całym świecie.