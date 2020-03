Zbigniew Gryglas: inwestycje w morskie farmy wiatrowe mają być bezpieczne

W drodze do uruchomienia morskich farm wiatrowych jesteśmy już na bardzo dalekim stopniu zaawansowania. To już nie jest dyskusja, to już nie jest projektowanie regulacji, ale to jest wybór portu instalacyjnego, który będzie służył budowie morskich farm w Polsce. W dalszej kolejności jest budowa floty statków - najpierw do budowy, a później do eksploatacji i serwisowania farm - mówi WNP.PL Zbigniew Gryglas, wiceminister aktywów państwowych.

Pełnomocnik do spraw koordynacji działań ws. inwestycji w zakresie morskich farm wiatrowych w Ministerstwie Aktywów Państwowych nie będzie się dublował z pełnomocnikiem rządu ds. OZE.

W połowie 2020 r. ma być gotowa ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Budowa morskich farm wiatrowych to wielomiliardowe inwestycje. W projekcie ustawy są gwarancje dla inwestorów mające zapewniać im bezpieczeństwo inwestycji.