Zbudowali prototyp modułu reaktora jądrowego. Można go zobaczyć

Prototyp wyspy jądrowej wyprodukowany w Polsce zaprezentowany na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

Last Energy, amerykański deweloper mikroelektrowni jądrowych zaprezentuje prototyp modułu reaktora 4 i 5 października podczas PAIH Forum Biznesu 2023 w Warszawie.

Mierząca 14 metrów wysokości instalacja została wyprodukowana w Polsce w partnerstwie z katowicką spółką Energoinstal SA.

To pierwszy moduł reaktora jądrowego, będącego częścią technologii, która już niebawem ma znaleźć komercyjne zastosowanie w naszym kraju.

Last Energy, amerykański deweloper mikroelektrowni jądrowych z siedzibą w Waszyngtonie, prezentuje swój pierwszy wyprodukowany w Polsce prototyp wyspy jądrowej. Demonstrator technologii jądrowej, który można zobaczyć przed PGE Narodowym 4 i 5 października, to część w pełni modułowego projektu elektrowni, która może zapewnić bezpieczną, stabilną i bezemisyjną energię w perspektywie kilku lat.

Spółka współpracuje obecnie z firmami energetycznymi, partnerami przemysłowymi oraz specjalnymi strefami ekonomicznymi. Last Energy Polska podpisała umowy sprzedaży energii z ponad 50 jednostkami elektrowni PWR-20 w Europie, w tym z 20 w Polsce. Spółka zawarła również porozumienia z m. in. Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, gdzie obecnie rozwija swoje projekty na terenie naszego kraju.

Założyciel Last Energy: Polska to dla nas jeden z najważniejszych europejskich rynków

Jak mówi założyciel i CEO Last Energy, Bret Kugelmass, transformacja energetyczna, która czeka Polskę, to zarówno wyzwanie, jak i szansa dla sektora nowoczesnych technologii.

- Polska to dla nas jeden z najważniejszych europejskich rynków, gdzie strategia rozwoju energii jądrowej jest filarem transformacji energetyki zawodowej i przemysłowej. Ponadto, położenie geograficzne Polski oraz trendy makroekonomiczne, w tym geopolityczne, czynią z niej idealne miejsce, by stać się regionalnym hubem dla naszej technologii - mówi Kugelmass.

Fundamentalną częścią elektrowni, będącą przedmiotem demonstracji na PGE Narodowym, jest lekkowodny reaktor ciśnieniowy (ang. Pressurized Water Reactor, nazywany PWR). Projekt Last Energy bazuje na technologii stosowanej w ponad 300 obecnie działających reaktorach na świecie. Ze względu na niewielki rozmiar i moc reaktora (20 MWe), elektrownia może być chłodzona powietrzem, a obszar potrzebny do realizacji projektu to jedynie 5 ha. Dzięki temu, SMR-y (z ang. małe modułowe reaktory jądrowe) Last Energy mogą wkrótce stać się uniwersalnym źródłem mocy dla wielu odbiorców. Spółka planuje wpłynąć na polski przemysł i na zawsze zmienić nasz krajobraz energetyczny.

Prezes zarządu Last Energy Polska, Damian Jamroz, dodaje, że wyprodukowanie pierwszego modułowego reaktora SMR to krok ewolucyjny dla energetyki przemysłowej w Polsce, jakiego jeszcze nie widzieliśmy.

- Najwięksi polscy gracze w sektorze przemysłu mogą już za kilka lat napędzać zakłady lokalnie produkowaną czystą energią. Do tego nasza technologia idealnie nadaje się do zastosowania jako elektrociepłownie, na których opiera się rynek ciepłownictwa w Polsce - zaznacza Jamroz. - Z punktu widzenia technologicznego, nie istnieje żadna bariera, aby pierwsza elektrownia Last Energy nie powstała do 2026 roku. Wszystko zależy od decydentów na poziomie rządowym.

W odróżnieniu od innych dostawców w branży energetyki jądrowej, działalność Last Energy nie opiera się na finansowaniu rządowym. Projekty realizowane są dzięki dostępowi do kapitału prywatnego inwestorów, wykorzystując długoterminowe umowy sprzedaży energii (ang. Power Purchase Agreement - PPA) z odbiorcami końcowymi energii. Spółka pozyskała finansowanie od m. in. funduszu inwestycyjnego First Round Capital, Gigafund Łukasza Noska, wcześniejszego założyciela PayPal i pierwszego inwestora SpaceX Elona Muska.

Kolejny krok w polskiej ewolucji energetycznej dzieje się na naszych oczach

- W energetyce zawodowej praktycznie każdy projekt jest prototypowy, a proces produkcji za każdym razem inny. Dzięki współpracy z Last Energy, realizujemy nasze marzenie o seryjnej produkcji, a nie realizacji pojedynczych projektów. Dodatkowo, wprowadzamy do naszego modelu biznesowego nowy obszar, tj. produkcję na potrzeby rozwoju elektrowni jądrowych, których w Polsce będzie coraz więcej - mówi o współpracy z deweloperem Michał Więcek, prezes zarządu Energoinstal S.A.

PAIH Forum Biznesu 2023 w Warszawie, gdzie jest prezentowany prototyp modułu reaktora PWR-20, odbywa się 4 i 5 października na PGE Narodowym.