Zbudujemy prototyp domowego magazynu energii elektrycznej

Rozwój energetyki prosumenckiej i efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to kluczowe argumenty, dla których Grupa Enea, jeden z najważniejszych podmiotów na rynku energii w Polsce, oraz firma Jenox Akumulatory, wytwarzająca blisko milion samochodowych baterii rocznie, postanowiły realizować projekty badawczo-rozwojowe w zakresie magazynowania energii, w tym rozwiązań dla prosumentów.

Celem współpracy jest opracowanie i stworzenie domowego magazynu energii przeznaczonego dla prosumentów. Przydomowe banki energii elektrycznej u odbiorców przyłączonych do sieci energetycznej niskiego napięcia to naturalny kierunek rozwoju w czasie ożywionego wzrostu liczby i mocy mikroinstalacji prosumenckich. List intencyjny inicjujący współpracę został podpisany w Chodzieży (woj. wielkopolskie), gdzie firma Jenox Akumulatory ma swoją siedzibę i zakład produkcyjny.

– Rozwój projektów w zakresie magazynowania energii i świadczenie takich usług na zewnątrz stanowi jeden z kluczowych kierunków transformacji Grupy Enea zapisanych w naszej Strategii Rozwoju. Magazynowanie energii to innowacyjna technologia o dużym potencjale rozwojowym do zapewnienia stabilności OZE i budowania bezpieczeństwa energetycznego. Chcemy pomóc prosumentom w optymalnym wykorzystywaniu wytwarzanej przez nich energii elektrycznej – powiedział Paweł Majewski, prezes Enei.

– Przydomowe magazyny energii umożliwią dalszy dynamiczny rozwój energetyki rozproszonej i optymalne wykorzystanie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dzięki magazynom prosumenci będą mogli maksymalizować zużycie energii na własne potrzeby, na miejscu w swoich domach. Liczymy, że dzięki projektowi powstanie prototyp magazynu, który będzie w przyszłości atrakcyjny dla klientów i stanie się częścią naszej oferty produktów multienergetycznych – powiedział Lech Żak, wiceprezes Enei ds. strategii i rozwoju.

Wspólny projekt badawczy stanowi odpowiedź na potrzeby rynku energetycznego w Polsce i jest spójny ze Strategią Rozwoju Grupy Enea. Współpraca obu podmiotów wpisuje się w światowe trendy rozwoju technologii magazynowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

– Przy tak dynamicznym rozwoju OZE wyzwanie stanowi nie pozyskanie energii, a tanie i efektywne jej zmagazynowanie. Mamy w tym doświadczenie. Jako wieloletni producent akumulatorów kwasowo-ołowiowych nieustannie prowadzimy badania w zakresie rozwoju baterii, które sprostają zapotrzebowaniu na prąd współczesnej motoryzacji. W ostatnim czasie szczególny nacisk kładziemy na ewolucję akumulatorów do głębokich wyładowań i to właśnie te badania stanowią podstawę dla naszego wspólnego projektu – mówi Marek Bajsert, prezes Jenox Akumulatory. – Przydomowy bank energii to nowe wyzwanie i musimy stworzyć do niego odpowiedni akumulator. Warto jednak zaznaczyć, że już teraz w fazie badań mamy pierwsze urządzenia, które z powodzeniem testujemy – dodaje Bajsert.

Choć proces badawczy jest złożony, jego rezultaty powinniśmy poznać już za kilkanaście miesięcy. Przewagą banków energii opartych na nowoczesnych akumulatorach kwasowo-ołowiowych może być fakt, że dobrze znane i od lat stosowane w motoryzacji baterie zbudowane są z surowców, które łatwo poddać recyklingowi. 98% składu akumulatora kwasowo-ołowiowego podlega recyklingowi. Potrzebne do produkcji akumulatora surowce są też łatwo dostępne.

Grupa Enea prowadzi już badania nad prototypowymi magazynami energii elektrycznej. Testy pięciu takich instalacji, działających w oparciu o zróżnicowane technologie, prowadzone były w warunkach rzeczywistych w Bydgoszczy, Zielonej Górze, Gubinie, Pogorzelicy i Opalenicy.

Enea aktywnie uczestniczy w transformacji sektora energetycznego i rozwija innowacyjne projekty oraz odnawialne źródła energii. To jeden z największych koncernów energetycznych w Polsce, współodpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów. Jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Grupa zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, aż po sprzedaż i obsługę klienta. Enea jest notowana na GPW w Warszawie od 2008 r.

Firma Jenox Akumulatory sp. z o.o. to jeden z czołowych, krajowych producentów akumulatorów kwasowo-ołowiowych, obecny na polskim rynku od ponad trzydziestu lat. Jej chodzieski zakład rocznie wytwarza blisko milion samochodowych baterii. Firma wchodzi w skład największej grupy z branży akumulatorowej – ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A