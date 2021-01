Zdaniem Polaków pandemia jest groźniejsza niż zmiany klimatu

Większość Polaków (55 proc.) bardziej niepokoi perspektywa zarażenia się Covid-19 niż długoterminowe skutki zmiany klimatu - wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

W odpowiedzi na pytanie związane z Covid-19 i transportem publicznym 62 proc. ankietowanych Polaków stwierdziło, że obecnie jest mniej prawdopodobne, iż będą korzystać z transportu publicznego, gdyż obawiają się o zdrowie.Większość Polaków (55 proc.) bardziej niepokoi jednak perspektywa zarażenia się Covid-19 niż długoterminowe skutki zmiany klimatu. Odsetek ten jest wyższy wśród osób w wieku 65 lat lub starszych (69 proc.); w grupie wiekowej 15–29 lat wynosi 39 proc.A jak wygląda porównanie globalne – różnice w postrzeganiu sytuacji w Europie, Ameryce i Chinach?Niezależnie od miejsca zamieszkania respondenci uważają, że w celu przeciwdziałania zmianie klimatu najłatwiej byłoby im zrezygnować z podróżowania drogą powietrzną (Europejczycy – 40 proc., Amerykanie – 38 proc., Chińczycy – 43 proc.).Przekrojowy i dość ujednolicony charakter mają też obawy dotyczące zdrowia: 75 proc. Amerykanów, 71 proc. obywateli Chin i 67 proc. Europejczyków twierdzi, że obecnie jest mniej prawdopodobne, iż będą korzystać z transportu publicznego, gdyż obawiają się o zdrowie (chodzi oczywiście o pandemię).Mimo że większość respondentów bardziej niepokoi perspektywa zarażenia się Covid-19 niż długoterminowe skutki zmiany klimatu (79 proc. obywateli Chin, 67 proc. Amerykanów i 58 proc. Europejczyków), ro ankietowani nadal uważają, że ich wybory i działania mogą przyczynić się do przeciwdziałania zmianie klimatu: opinię taką wyraża 75 proc. Polaków, co jest wynikiem o trzy punkty procentowe wyższym niż średnia europejska i amerykańska (w obu przypadkach: 72 proc.), oraz o dziewięć punktów procentowych niższym od średniej w Chinach (84 proc.).Liczba respondentów, którzy odpowiedzieli twierdząco na to pytanie, wzrosła wszędzie w porównaniu z rokiem 2019, przy czym w UE wzrost ten wyniósł trzy punkty procentowe, w USA – siedem punktów, a w Chinach – 12 punktów.Młodsi respondenci w Europie i USA znacznie częściej niż starsi twierdzą, że ich zachowanie ma znaczenie w kontekście przeciwdziałania zmianie klimatu (choć akurat w Chinach nie zaobserwowano takiego zróżnicowania).Jak wynika z ankiety, w UE 77 proc. respondentów w wieku 15–29 lat uważa, że ich zachowanie związane z klimatem ma znaczenie; wśród osób w wieku 65 lat i starszych pogląd ten podziela 64 proc. ankietowanych. W USA odsetek ten wynosi 75 proc. (ludzie w wieku 15–29 lat) oraz 56 proc. (wśród osób w wieku 65 lat i starszych).- Okres po zakończeniu pandemii Covid-19 będzie okazją do poprawy jakości działań na rzecz przejścia na niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu gospodarkę. Ekologiczna odbudowa gospodarki pomogłaby nam w szybszym i bardziej znaczącym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, które musi nastąpić do roku 2030. Na całym świecie obywatele są świadomi tego, że ich indywidualne postępowanie ma znaczenie - komentuje Ambroise Fayolle, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego. I dodaje: -Rolą EBI jako banku klimatycznego UE jest przyspieszenie tej zielonej transformacji poprzez finansowanie czystej energii, rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności oraz innowacji, które umożliwią obywatelom zmianę przyzwyczajeń w celu przeciwdziałania zmianie klimatu .Dla zobrazowania aktualnej sytuacji Europejski Bank Inwestycyjny przeprowadził trzecią edycję ankiety dotyczącej klimatu: celem było wnikliwe zbadanie odczuć obywateli w kwestii zmiany klimatu.Trzecia edycja tej ankiety EBI – przeprowadzona we współpracy z pracownią badania rynku BVA - dostarczy informacji do szerszej debaty o nastrojach i oczekiwaniach w kwestii działań na rzecz klimatu. W badaniu przeprowadzonym od 5 października do 2 listopada 2020 roku wzięło udział ponad 30 tys. respondentów, z reprezentatywnym panelem z każdego z 30 krajów objętych ankietą.Warto przy tej okazji przypomnieć, że Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Prowadzi działalność w około 160 krajach i jest największym na świecie wielostronnym kredytodawcą finansującym działania w dziedzinie klimatu.Niedawno grupa EBI przyjęła plan działania banku klimatycznego z myślą o realizacji ambitnego programu, który przewiduje zapewnienie w ciągu następnych dziesięciu lat – do 2030 roku – wsparcia dla działań na rzecz klimatu i inwestycji zrównoważonych środowiskowo w wysokości 1 bln euro oraz przeznaczenia do 2025 roku ponad 50 proc. środków finansowych EBI na działania w dziedzinie klimatu i zrównoważony ekologicznie rozwój. Ponadto w ramach wspomnianego planu działania od 2021 roku wszelkie nowe operacje grupy banku będą dostosowane do celów i zasad Porozumienia paryskiego.