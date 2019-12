Zdzisław Krasnodębski: trzeba śledzić, co ogłosi Frans Timmermans

W środę Frans Timmermans ogłosi propozycję Europejskiego Zielonego Ładu, który ma uczynić z Europy pierwszy neutralny klimatycznie kontynent. To dla Polski jedna z najważniejszych inicjatyw. O tym, jak wygląda współpraca europosłów, jak grupy polityczne ścierają się w najważniejszych sprawach, WNP.PL rozmawia z prof. Zdzisławem Krasnodębskim, posłem PiS do Parlamentu Europejskiego.

Pozycja polityczna danej delegacji w ramach swojej grupy politycznej jest bardzo ważna. Zawsze jest tak, że jeśli chodzi o sprawy przemysłowe i energetyczne to zazwyczaj sojusznikami są posłowie z Europejskiej Partii Ludowej (EPP), czyli grupy, gdzie są koleżanki i koledzy z PO i PSL.- Niedawno w jednej z gazet niemieckich cytowani byli europosłowie z CDU krytykujący Ursulę von der Leyen za to, że proponuje za bardzo wyśrubowane standardy i zbyt daleko idące cele w kwestiach klimatycznych. To na pewno będzie jednym z przedmiotów dyskusji w PE.Podatek od CO2 na granicach UE również będzie mocno dyskutowany, niektórzy uważają, że to jest niepotrzebny protekcjonizm a Unia powinna reagować w inny sposób.Duże dyskusje na pewno będą się toczyły wokół funduszu sprawiedliwej transformacji, jego wysokości i sposobów podziału. Frans Timmermans (11 grudnia - przyp. red.) ogłosi propozycję Europejskiego Zielonego Ładu. Powstaje pytanie, jak Zielony Ład przełoży się na konkrety i co to będzie oznaczało dla europejskiej gospodarki i przemysłu europejskiego.Na pewno będzie potrzeba budowania wspólnoty interesów ponad podziałami. W pewnych sprawach bliżej nam będzie do kolegów z tych krajów, gdzie jest przemysł energochłonny i regiony przemysłowe, tam nasze argumenty łatwiej znajdą zrozumienie niż w krajach, gdzie przemysłu nie ma. Naszym zadaniem jest, żeby takie sojusze zawierać.- Bardzo często w Polsce nasze konflikty są nagłaśniane przez media, ale w realnej, codziennej pracy są tematy, które nas łączą. W poprzedniej kadencji była to np. sprawa pracowników delegowanych, to co proponował prezydent Emmanuel Macron pod pretekstem zwalczania dumpingu socjalnego i kwestii transportu połączyło europosłów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej ponad podziałami politycznymi.Niestety zdarza się, że przy innych okazjach polscy posłowie krytykują nasz kraj na forum PE, często używając przy tym demagogicznych argumentów, jak to miało miejsce np. podczas niedawnej debaty o wychowaniu seksualnym. Takie postępowanie osłabia naszą pozycję w innych sprawach i szkodzi wizerunkowi Polski.