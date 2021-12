ZE PAK szykuje na 2026 rok duży blok gazowo-parowy

PAK CCGT, spółka zależna ZE PAK, w wyniku aukcji rynku mocy na rok dostaw 2026 zawarła umowę mocową na 17 lat dostaw, kontraktując 493 MW obowiązku mocowego. Tę moc ma dostarczać do systemu nowy blok gazowo-parowy. Do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji przez URE, co powinno nastąpić najpóźniej na początku stycznia 2022, umowa jest warunkowa.

Projekt CCGT Adamów

Kolejne kroki spodziewane niebawem