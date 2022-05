ZE PAK zastąpił stratę zyskiem. Zarobił ponad 100 mln zł w trzy miesiące

ZE PAK w pierwszym kwartale 2022 roku znacząco poprawił wyniki w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Przychody się podwoiły, a 8 mln zł straty z pierwszego kwartału ubiegłego roku zastąpiło ponad 100 mln zł zysku.

W pierwszym kwartale przychody energetycznej firmy ZE PAK wyniosły 996,3 mln zł, co oznacza wzrost o 115 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, kiedy do kas spółki wpłynęło 462,4 mln zł. To przede wszystkim efekt większej sprzedaży.

- W pierwszym kwartale 2022 roku zanotowano 27,42 proc. łącznego wzrostu wolumenu sprzedaży energii elektrycznej. W przypadku sprzedaży energii elektrycznej z własnej produkcji wzrost ten wyniósł 12,50 proc. a sprzedaż energii zakupionej wzrosła o 54,55 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost produkcji energii dotyczył produkcji w najbardziej sprawnej jednostce, tj. bloku o mocy 474 MW. Produkcja w mniej sprawnych jednostkach węglowych spadła. Produkcja z biomasy była trochę mniejsza - tłumaczy ZE PAK w raporcie.

Większe przychody przełożyły się również na zdecydowanie lepsze wyniki. Grupa ZE PAK w pierwszym kwartale 2022 roku zanotowała na działalności operacyjnej zysk w wysokości 118,2 mln zł. Wynik EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) wyniósł 129 mln zł wobec 25,7 mln zł rok wcześniej.

Ten wynik został wypracowany przede wszystkim przez segment wytwarzanie, w którym EBITDA wyniosła w pierwszym kwartale 147,3 mln zł (54,8 mln zł rok wcześniej). W segmencie wydobycie EBITDA była jednak ujemna i wyniosła minus 21,2 mln zł (strata 33,3 mln zł).

Firma w I kwartale 2022 zanotowała zysk brutto w wysokości 126,6 mln zł. Na poziomie netto zysk wyniósł 103,5 mln zł wobec 8 mln zł straty rok wcześniej.