ZE PAK zmniejsza stratę i liczy na poprawę w kolejnych miesiącach

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) w pierwszym kwartale 2021 r. zanotował 8,0 mln zł straty netto, rok wcześniej strata netto była na poziomie 10,9 mln zł. Grupa liczy na poprawę w kolejnych kwartałach, w tym na wzrost sprzedaży energii elektrycznej.

Trudna sytuacja na rynku energii

Inwestycje w OZE

Spadek przychodów z tytułu KDT w pierwszym kwartale 2021 roku spowodowany jest niższą korektą w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku. Przyczyną wystąpienia niższej korekty są uzyskane przychody z Rynku Mocy.Przychody ze sprzedaży ciepła w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosły 18 mln złotych i były wyższe od uzyskanych w pierwszym kwartale 2020 roku o 1,7 mln złotych, tj. 10,53 proc. Wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła nastąpił w wyniku wyższego wolumenu i ceny sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.ZE PAK podkreśla, że na rynku energii, w sektorze producentów energii elektrycznej z paliw kopalnych, cały czas obserwowana jest tendencja obniżającej się marży na produkcji energii elektrycznej. W zdecydowanie większym stopniu dotyka to wytwórców o wysokim stopniu emisyjności CO2 na jednostkę produkcji.Spółka będąc świadomą tendencji na rynku energii oraz obserwując zaostrzające się regulacje dotyczące ochrony środowiska, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, zawężający się spread pomiędzy ceną energii a ceną uprawnień do emisji CO2, podjęła kierunkowe działania zmierzające do stopniowej rezygnacji z wytwarzania energii z węgla brunatnego oraz jednoczesnego rozwoju wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz produkcji i wykorzystania zielonego wodoru.W 2020 roku grupa ZE PAK rozpoczęła realizację dwóch dużych projektów inwestycyjnych, jakimi są przystosowanie kotła węglowego K-7 w elektrowni Konin do wyłącznego spalania biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa farmy fotowoltaicznej o mocy znamionowej ok. 70 MWp na terenie gminy Brudzew.Ponadto, aktywność inwestycyjna skupiła się również na uruchomieniu projektów związanych z wytwarzaniem i dystrybucją wodoru oraz realizacji niezbędnych zadań służących zapewnieniu utrzymania bieżącej sprawności i efektywniejszego wykorzystania posiadanych aktywów wydobywczych i wytwórczych.