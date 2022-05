ZE PAK zwiększył stratę. Powodem odpisy i drogie CO2

Kontrolowana przez polskiego miliardera Zygmunta Solorza energetyczna grupa ZE PAK w 2021 r. zanotowała stratę netto w wys. 317,4 mln zł, podczas gdy w roku 2020 strata wyniosła 226,4 mln zł. Duży wpływ na wyniki miały odpisy wartości aktywów.

Produkcja energii elektrycznej netto ogółem w elektrowniach grupy ZE PAK w 2021 r. wyniosła 4,36 TWh i była niższa o 10,10 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

Kopalnia węgla brunatnego Konin nie podejmuje znaczących inwestycji, a co za tym idzie bazuje na eksploatowanych obecnie odkrywkach, których zasobność jest coraz mniejsza.

Do końca 2024 r. ZE PAK ma przestać produkcję energii z węgla brunatnego. Spółka nie wyklucza jednak przedłużenia tej daty, gdyby weszły w życie przepisy przedłużające, lub zastępujące, rynek mocy.

Przychody grupy ZE PAK w 2021 r. przekroczyły 2,45 mld zł i były nieco wyższe niż w roku 2020, kiedy wyniosły 2,2 mld zł.

Fima zwiększyła straty. Strata z działalności operacyjnej w 2021 r. wyniosła 512,6 mln zł, podczas gdy strata w 2020 była na poziomie 291,1 mln zł.

ZE PAK w 2021 r. zanotował stratę netto w wysokości 317,4 mln zł, podczas gdy w roku 2020 strata wyniosła 226,4 mln zł.

Wynik na poziomie EBITDA (przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) w 2021 roku wyniósł 243 mln złotych

Zawiniły odpisy i drogie CO2

Firma wyjaśnia, że duży wpływ na wyniki w 2021 r. miały odpisy wartości rzeczowych aktywów trwałych, dokonane w następstwie uwzględnienia wyników testów na utratę wartości aktywów zgodnie z wymogami MSR 36.

Wynik testów uzasadniał odpisanie rzeczowych aktywów trwałych o wartości 620,1 mln złotych, tj. o 338,2 mln złotych więcej od zrealizowanego odpisu w 2020 roku, będącego również wynikiem przeprowadzonych testów na utratę wartości posiadanego majątku.

Dodatkowo w związku z planowanym skróceniem okresu eksploatacji węglowych bloków energetycznych i wydobycia węgla na koniec 2021 roku dokonano również odpisu aktualizującego wartość zapasów (części zamiennych w magazynach) na kwotę 13,1 mln złotych.

Oprócz odpisów w 2021 roku znacząco wzrosły koszty emisji CO2. ZE PAK zwraca uwagę, że ilość wyemitowanego CO2 zmalała o 11,62 proc. w stosunku do 2020 roku, w wyniku niższego wolumenu produkcji. Jednak jednostkowa cena płacona za pozwolenie do emisji wzrosła o 33,57 proc. W rezultacie ogólne koszty z tytułu emisji CO2 wzrosły o 121,3 mln złotych.

Spadek produkcji energii

Produkcja energii elektrycznej netto ogółem w elektrowniach grupy w 2021 roku wyniosła 4,36 TWh i była niższa o 10,10 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Bloki 1,2 i 5 (Elektrownia Pątnów I) wyprodukowały 1,96 TWh, a blok 9 (Elektrownia Pątnów II) – 2,08 TWh, natomiast elektrownia Konin 0,32 TWh,

Pod koniec 2021 r. produkcję energii elektrycznej ze słońca rozpoczęła również farma fotowoltaiczna w Brudzewie.

Jak wyjaśniono, spadek produkcji zanotowany w 2021 r. dotyczył głównie starszych, mniej efektywnych bloków 1,2 i 5 w elektrowni Pątnów. Czynniki, które zdecydowały o niższej produkcji w pierwszej połowie 2021 roku miały charakter głównie rynkowy i dotyczyły takich czynników jak relacja cen sprzedaży energii do cen zakupu uprawnień do emisji CO2, import energii elektrycznej oraz relatywnie dobre warunki wietrzne (zwłaszcza w pierwszej połowie roku) oraz dynamicznie przyrastającą moc zainstalowaną w fotowoltaice.

Trudności z węglem

ZE PAK zwraca uwagę, że w drugiej połowie 2021 r. sytuacja rynkowa ulegała stopniowej poprawie, również wolumeny produkcji nie odbiegały w sposób istotny od osiąganych rok wcześniej. Należy jednak pamiętać, że coraz większy wpływ na wielkość produkcji zaczyna mieć dostępność węgla z eksploatowanych odkrywek.

- Realizując plan stopniowego odchodzenia od wytwarzania energii z węgla, kopalnia należąca do Grupy nie podejmuje znaczących inwestycji w segmencie wydobycia a co za tym idzie bazuje na eksploatowanych obecnie odkrywkach, których zasobność jest coraz mniejsza, co wpływało na zdolności wytwórcze energii w minionym roku i będzie również w coraz większym stopniu wpływało na zmniejszenie wolumenów produkcji energii z węgla w przyszłych latach - napisano w raporcie ZE PAK.

Mniejszy handel energią

Oprócz produkcji energii firma zajmuje się też hurtowym handlem energią. W 2021 roku sprzedała łącznie z produkcji własnej oraz zakupionej na rynku 5,75 TWh energii elektrycznej, czyli mniej o 14,43 proc. niż w 2020 roku.

Spadek łącznej sprzedaży był większy niż spadek produkcji własnej. Główny kierunek sprzedaży energii elektrycznej w 2021 roku stanowiła sprzedaż na rynku giełdowym, który odpowiadał za 71,9% całości wolumenu sprzedanej energii.

W ramach kontraktów bilateralnych zawieranych głównie ze spółkami obrotu energią elektryczną działającymi na rynku polskim spółki z grupy sprzedały 12,7 proc. całorocznego wolumenu sprzedaży energii realizowanej w 2021 roku.

Transakcje z odbiorcami końcowymi stanowiły 7,0 proc. całości wolumenu sprzedaży energii elektrycznej. Uzupełnienie struktury sprzedaży stanowi rynek bilansujący energii elektrycznej, na którym spółki z grupy sprzedały w zeszłym roku 15,4 proc. całości wolumenu sprzedaży energii elektrycznej.

Energia to podstawa

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (łącznie – wytworzonej i z obrotu, pomniejszone o podatek akcyzowy) stanowiły w 2021 roku 76,04 proc. ogółu przychodów ze sprzedaży grupy, natomiast przychody otrzymane z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) stanowiły 6,96 proc. przychodów ze sprzedaży grupy.

Ciepło wytwarzane w elektrowniach grupy jest sprzedawane lokalnym odbiorcom. Głównym odbiorcą jest miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Koninie oraz miejscowi producenci przemysłowi.

W 2021 roku grupa sprzedała 1 292 TJ ciepła. Sprzedaż ciepła stanowiła 2,23 proc. ogółu przychodów ze sprzedaży Grupy. W 2021 roku przychody ze sprzedaży praw pochodzenia były wyższe w porównaniu do 2020 roku. O wzroście zdecydował zarówno wyższy wolumen produkcji, jak wyższa cena rynkowa „zielonych certyfikatów”. Udział przychodów z tytułu sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia energii w 2021 roku stanowił 3,66 proc. ogółu przychodów grupy.

Szybsze odejście od węgla

Grupa ZE PAK zapowiedziała szybsze odejście od produkcji energii z węgla. Dotychczasowy scenariusz zakładał eksploatację bloków węglowych 1, 2 i 5 w elektrowni Pątnów do 2024 roku, natomiast blok o mocy 474 MW (dawna Elektrownia Pątnów II) miał funkcjonować nie dłużej niż do 2030 roku.

Obecnie jako bazowy przyjęto scenariusz pracy wszystkich bloków węglowych firmy do końca 2024 roku, czyli do czasu, gdy aktywom tym przysługuje wsparcie w postaci mechanizmu rynku mocy.

Co ważne, ZE PAK nie wyklucza zmiany oczekiwanego okresu eksploatacji aktywów węglowych w przypadku ustanowienia mechanizmu wsparcia po 2024 roku w satysfakcjonującym kształcie.

Grupa ZE PAK jest kontrolowana przez Zygmunta Solorza, który pośrednio posiada 65,96 proc. jej akcji.

