Żeby rzeczywiście ograniczyć emisje, trzeba skupić się na budynkach

Do 2060 r. na świecie może powstać ok. 230 mld metrów kwadratowych nowej przestrzeni w budynkach – możemy mówić o dodawaniu co miesiąc przez 40 lat powierzchni wielkości Nowego Jorku.

Niezbędne są inwestycje w inteligentne systemy zarządzania energią w budynku, dzięki czemu można osiągnąć znaczące oszczędności.

Dobrze wdrożony system zarządzania energią w budynku pozwala na osiągnięcie oszczędności porównywalnych z tymi, które można uzyskać dzięki termomodernizacji.

Parlament Europejski przyjął 22 czerwca 2022 r. stanowisko w sprawie trzech projektów wchodzących w skład pakietu Fit for 55. PE postuluje m.in. stworzenie nowego systemu handlu emisjami, który od 2024 r. obejmowałby paliwa przeznaczone dla komercyjnego transportu drogowego oraz budynków; do 2029 r. miałby zostać z niego wyłączony transport prywatny i budynki mieszkalne.

- Przewiduje się, że do roku 2060 na świecie powstanie ok. 230 mld metrów kwadratowych nowej przestrzeni w budynkach – możemy mówić o dodawaniu co miesiąc przez 40 lat powierzchni wielkości Nowego Jorku. Jednocześnie przewiduje się również, że 2/3 istniejących obecnie budynków nadal będzie istniało w roku 2040. Budynki w miastach generują ok. 60-80 proc. emisji CO2, z czego ok. 40 proc. powstaje podczas operacyjnego działania budynków i ich budowy. Widać więc, że mamy duże wyzwanie. Inwestycje związane z energooszczędnością budynków powinny być znaczące - mówi WNP.PL Przemysław Zakrzewski, dyrektor Korporacyjnego Centrum Technologicznego ABB w Krakowie.

Cyfryzacja budynków

Zaznacza, że jeśli chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2050, to zdecydowanie musimy przyśpieszyć elektryfikację i cyfryzację budynków w miastach.

Jak mówi, w Polsce dzisiaj inwestujemy najwięcej w operacyjną część budynków, gdzie rozwiązania chmurowe – jak industrial cloud – związane z elektryfikacją i digitalizacją budynków są najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem.

- Mówimy tutaj o zarządzaniu i dystrybucją energii w budynku, mówimy o inteligentnym systemie Building Automation System (BAS), który pozwala monitorować to, w jaki sposób budynek jest używany i w jaki sposób powinien się przestrajać, aby w zależności od tego, jakie są nawyki ludzi pracujących i mieszkających w budynku, zarządzać energią w nim - dodaje Przemysław Zakrzewski.

Do tego dochodzą trendy budowania z nowoczesnych materiałów, jak materiały biodegradowalne, materiały pochłaniające CO2 oraz materiały, które są zeroemisyjne przy produkcji i konstrukcji.

Inteligentny budynek w inteligentnym mieście

Inteligentne systemy zarządzania energią w budynkach pozwalają na osiągnięcie sporych oszczędności.

- Czy łatwiej jest termomodernizować budynek, czy też zastosować nowoczesne rozwiązanie bazujące na danych, które pozwoli zoptymalizować zarządzanie budynkiem? Tutaj z jednej strony mamy kosztowną i długotrwałą inwestycję w termomodernizację budynku, a z drugiej mamy sytuację, kiedy instalujemy rozwiązanie w chmurze w kilka godzin oraz cztery miesiące uczenia się algorytmu pewnych zachowań i potem optymalizacji. W obu przypadkach oszczędności mamy takie same, rzędu 20-25 proc. - zapewnia Przemysław Zakrzewski.

Jak zaznacza, nowoczesne, inteligentne budynki będą jednym z najważniejszych elementów inteligentnych miast. Głównym punktem dojrzałości smart city będzie integracja takich rozwiązań, jak wirtualna elektrownia, która pozwala zarządzać rozproszonymi źródłami energii oraz magazynami energii, a także elektromobilność.

