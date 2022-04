Zełenski: Cena prądu dla 80 proc. odbiorców nie wzrośnie przez pół roku

Cena energii elektrycznej dla 80 proc. ukraińskich gospodarstw domowych zużywających mniej niż 250 kWh miesięcznie nie wzrośnie przez najbliższe sześć miesięcy - oświadczył w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przemawiając do narodu w nagraniu wideo. Informację podał Ukrinform.

"Przedłużamy o co najmniej kolejne sześć miesięcy taryfę za energię elektryczną w wysokości 1,44 hrywny (ok. 20 groszy - PAP) za kilowatogodzinę dla tych, którzy zużywają poniżej 250 kilowatogodzin. To 80 proc. naszych obywateli" - powiedział Zełenski.

Komentując dane na temat ostatniego sezonu grzewczego na Ukrainie, prezydent ocenił, że był on "mimo wszystko udany".

"Pomimo wszystkich negatywnych prognoz taryfy nie wzrosły. Nie było ciągłych przerw w dostawach prądu. Dostawy nie zostały przerwane nawet w czasie wojny" - skomentował Zełenski, dodając, że kwestie zakupu gazu i węgla są już omawiane przez władze.