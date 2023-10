Zeneris Projekty chce z hałd i wysypisk pozyskiwać cenne surowce i metale

Notowana na rynku NewConnect spółka Zeneris Projekty planuje wejść w kolejne obszary działalności: zaczynała od branży OZE, potem weszła w budownictwo hydrotechniczne a teraz planuje wejść w segment rekultywacji hałd i składowisk odpadów i odzysku z nich cennych surowców.

We wrześniu 2023 r. Zeneris Projekty rozszerzyło działalność o obszar urządzeń przeciwpowodziowych.

Spółka prowadzi rozmowy z właścicielami hałd i składowisk odpadów ws. ich rekultywacji i pozyskiwania surowców, w tym metali ziem rzadki.

W pierwszym półroczu 2023 r. Zeneris Projekty miała przychody ze sprzedaży w wys. 4,5 mln zł, wobec 2,7 mln zł w pierwszym półroczu 2022 r. Zysk netto w pierwszym półroczu 2023 r. wyniósł 86,5 tys. zł wobec straty netto w wys. 286,8 tys. zł w tym samym okresie roku 2022. Spółka zapowiada utrzymanie tej tendencji.

- Liczymy, iż tę tendencję uda się utrzymać, jeżeli dynamika prac i rynku nie wpłynie negatywnie na nasze plany. Pracujemy nad pozyskaniem nowych kontraktów - mówi Mariusz Kostrzewa, prezes Zeneris Projekty.

Nowe obszary działalności: urządzenia przeciwpowodziowe

Podkreśla, że w pierwszym półroczu 2023 r. przychody generowane z obu obszarów działalności rozkładają się niemal po równo, z lekką nadwyżką po stronie fotowoltaiki (54 proc.), drugi obszar to budownictwo hydrotechniczne. Spółka zamierza nadal dywersyfikować swoje przychody z działalności projektowej i wykonawczej.

We wrześniu 2023 r. Zeneris Projekty rozszerzyło działalność o obszar urządzeń przeciwpowodziowych. Wcześniej spółka nawiązała współpracę z JaP Jaciną, czeskim producentem tego typu urządzeń.

W ramach nowego obszaru działalności Zeneris Projekty będzie wraz z partnerem zabezpieczać przed powodzią osiedla mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej, ciągi komunikacyjne i tereny zalewowe. W ofercie spółki pojawiły się już nowe rozwiązania - automatyczne i modułowe zapory, wodoszczelne drzwi oraz wodoszczelne bramy.

Spółka zakłada też poszerzanie zaangażowanie w projekty związane z małą retencją i programem przeciwdziałania niedoborom wody. Efektem programu ma być wzrost retencji wodnej w Polsce z 7,5 proc. (obecnie) do poziomu 15 proc. w 2030 r. Oznacza to znaczący wzrost nakładów państwa i samorządów finansowanych również z środków unijnych do 2030 roku.

Wielka kopalnia surowców, czyli pohutnicze hałdy

W 2023 r. Zeneris Projekty powołało spółkę celową - Sol4Eco, która ma wyłączność na oferowanie technologii Gravicon związanych z rekultywacją hałd i składowisk odpadów, w tym z odzyskiem surowców mineralnych z terenów poprzemysłowych.

Dzięki temu spółka liczy na odzyskiwanie pierwiastków krytycznych z hałd pohutnicznych. W planach jest odzyskiwanie takich surowców jak węgiel. Zakłada się, że ze wszystkich polskich hałd można odzyskać ok. 75-100 mln ton węgla, możliwe do odzyskania są także rudy metali, w tym żelaza i cynku oraz metale ziem rzadkich, kruszywa i materiały budowlane, w tym poszukiwany węglan wapnia.

W planach jest również wykorzystanie zrekultywowanych hałd do produkcji energii odnawialnej, mogą na nich powstawać farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, może to być także dobre miejsce na produkcję biomasy czy wodoru.

Dzięki rekultywacji hałd możliwe jest odzyskanie atrakcyjnych terenów budowlanych pod inwestycje przemysłowe, usługowe, mieszkaniowe i rekreacyjne. Do tego dochodzi poprawa jakości gleby oraz przywracanie właściwej gospodarki wodnej, w tym odtwarzanie lokalnych cieków wodnych, poprawa infiltracji i zmniejszenie odpływu.

- Potencjał w zakresie odzyskiwania surowców krytycznych nadal analizujemy. Mamy zidentyfikowane już niektóre lokalizacje, natomiast analizujemy opłacalność ekonomiczną odzyskania tych surowców. Widzimy jednak zainteresowanie technologią rekultywacji hałd i prowadzimy rozmowy biznesowe z wieloma dysponentami takich obiektów - zapewnia Mariusz Kostrzewa,