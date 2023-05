Zeroemisyjność tak, ale nie kosztem mniej zamożnej części społeczeństwa

Musimy znaleźć swój własny sposób, aby dojść do zeroemisyjności; nie chcemy, by było to robione kosztem naszego społeczeństwa - powiedział w środę w Poznaniu podczas kongresu Impact'23 premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, Polska dużo inwestuje w odnawialne źródła energii.

Szef rządu podczas kongresu Impact'23 poruszył temat zielonej transformacji i inwestycji w odnawialne źródła energii.

Premier stwierdził, że w tym obszarze przed Polską stoją zarówno ryzyka jak i możliwości. - Wskazujemy na to, że transformacja energetyczna musi być uczciwa. Wiele osób ma wrażenie, że jeśli zrobimy to nazbyt szybko, to zrobimy to ich kosztem - powiedział Mateusz Morawiecki.

Zwrócił uwagę, że Polska była uzależniona od węgla w latach 90. z powodu modelu, który był narzucony przez Związek Sowiecki. - Teraz inwestujemy bardzo dużo w źródła odnawialne. Mogę podać przykład, że w 2016 r. zasilanie słoneczne zainstalowane to było 100 megawatów. W tej chwili to jest 12 gigawatów. To jest ponad 100-krotny wzrost. Natomiast chcemy mieć również stabilne źródła energii, dlatego wypracowujemy projekty dotyczące energetyki jądrowej - wskazał Morawiecki.

Jak dodał, celem od wielu lat było uniezależnienie się od rosyjskich surowców.

- Chciałem pozbyć się rosyjskich paliw kopalnych nawet 2,3,4 lata temu, tak szybko, jak będzie to możliwe. Poprzez budowanie nowej infrastruktury gazowej byliśmy w stanie zredukować naszą zależność do zera. (...) To również jest coś, co było nie do pomyślenia raptem 7 lat temu. Teraz wdrożyliśmy nowe projekty infrastrukturalne - powiedział szef rządu.

Odnosząc się do europejskiej polityki klimatycznej, premier stwierdził, że "nie ma czegoś takiego jak rozwój uniwersalny, ponieważ każdy kraj ma zupełnie różne punkty wyjścia".

- Kraje skandynawskie mają masę energetyki wodnej, szczególnie Szwecja. Francja jest w pełni oparta na energetyce jądrowej. Kraje Europy Południowej mają bardzo dużo słońca i również korzystają z energetyki odnawialnej. Musimy znaleźć swój własny sposób, aby dojść do zeroemisyjności, natomiast nie chcemy, by było to robione kosztem naszego społeczeństwa, a szczególnie, tej mniej zamożnej części. Dlatego mamy czasami pewne tarcia i zgrzyty z Komisją Europejską - powiedział premier.