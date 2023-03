ZEW Kogeneracja gwałtownie zwiększył zysk

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zanotował w 2022 roku 26-proc. wzrost przychodów w ujęciu rocznym oraz 167-proc. wzrost zysku netto w porównaniu do roku 2021.

W 2022 roku grupa kapitałowa Kogeneracja wypracowała skonsolidowany wynik netto na poziomie 152 mln zł, który był wyższy od wyniku osiągniętego w 2021 roku o 95 mln zł (około 167 proc.). Kogeneracja SA osiągnęła stratę netto w wysokości 0,8 mln zł, a elektrociepłownia Zielona Góra dodatni wynik netto w wysokości 154 mln zł.

Istotny wpływ na wynik grupy miał wzrost szacunków z tytułu rekompensat KDT (kontrakty długoterminowe sprzedaży mocy i energii elektrycznej) o kwotę 60 mln zł w jednostce zależnej, w związku z aktualizacją założeń rynkowych w okresie pozostającym do końca trwania programu rekompensat, tj. do 2024 roku.

Wysokie przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, sprzedaż ciepła niższa rok do roku

O ile sumaryczne przychody były wyższe rok do roku, o tyle te ze sprzedaży ciepła były niższe niż w 2021 roku ze względu na niekorzystne warunki pogodowe i niższy wolumen sprzedaży o 10 proc. w EC Zielona Góra i o 7 proc. w Kogeneracji.

Bardzo duże znaczenie dla wyników finansowych grupy miała wysoka cena sprzedaży energii elektrycznej, co szczególnie wpłynęło na wyniki EC Zielona Góra, gdzie przychody ze sprzedaży energii elektrycznej to obecnie ok. 80 proc. przychodów ze sprzedaży produktów. W Kogeneracji, gdzie struktura sprzedaży jest odmienna, stanowią one 48 procent.

Produkcja energii we Wrocławiu wyłącznie z węgla

- Nasze strategiczne plany dotyczą także przyszłości elektrociepłowni we Wrocławiu, produkującej obecnie energię wyłącznie z węgla. Realizujemy program przygotowania inwestycji, tak, aby do 2028 r. na terenie nieczynnej dziś części zakładu zainstalować nowe urządzenia produkcyjne wykorzystujące technologie nisko- i zeroemisyjne - podała spółka.

Grupa ponosi wysokie koszty związane z zakupem uprawnień CO2. W kwietniu 2022 roku umorzono uprawnienia za 2021 o wartości 242 mln zł. Z kolei rezerwa na zakup uprawnień CO2, celem umorzenia za 2022 r., została utworzona w kwocie wyższej aż o 265 mln zł w porównaniu do 2021 r., tj. o 110 proc. Oznacza to, że koszty umorzenia uprawnień CO2 za 2022 rok dla grupy Kogeneracja wyniosą ok. 0,5 mld zł.