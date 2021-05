ZEW Kogeneracja planuje inwestycje. Na celowniku odpady i gaz

- Mam nadzieję, że w maju podpiszemy umowę na budowę bloku gazowego w EC Czechnica. Oprócz tego rozważamy budowę instalacji termicznego przetwarzania odpadów oraz niewielkich źródeł gazowych - mówi Andrzej Jedut, prezes ZEW Kogeneracji.

Źródła gazowe, ale rozproszone

Jedną z rozważanych inwestycji Kogeneracji we Wrocławiu jest budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów (ITPOE), podobnej do tej, którą grupa PGE posiada w Rzeszowie.- To jest o tyle istotne, że województwo dolnośląskie nie posiada tego typu zakładu. Dlatego intensywnie pracujemy nad tym projektem - mówi Andrzej Jedut.Jak podkreśla Jedut, jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o tym, w jaki sposób i dokąd będzie przenoszona produkcja z EC Wrocław. Zaznacza jednak, że część produkcji ciepła na pewno tam zostanie. Trwają analizy.Jednym z pomysłów Kogeneracji jest budowa gazowych źródeł rozproszonych, których moc będzie mniejsza niż 20 MW, dzięki czemu nie zostaną objęte systemem EU ETS.- Kiedy PGE ogłaszało swoją strategię, prezes zarządu PGE Wojciech Dąbrowski zapowiedział, że decyzje inwestycyjne dotyczące budowy jednostek gazowych będą zapadały tylko do końca 2025 r. My mamy jeszcze krótszy czas. Plan strategiczny przebudowania EC Wrocław przygotujemy jeszcze w 2021 r., ale nie wiadomo, czy on będzie ostateczny i czy będzie podlegał modyfikacjom. Energetyka gwałtownie się zmienia i to, co kilka lat temu wydawało się pewne, dzisiaj już takie nie jest - podkreśla Andrzej Jedut. Czytaj także: Systemy ciepłownicze wymagają modernizacji



Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja należy do grupy kapitałowej PGE. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.