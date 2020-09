ZGH Bolesław debiutuje w Zielonym Indeksie

ZGH Bolesław, firma specjalizująca się w wydobyciu i przerobie rud cynku i ołowiu, postanowiła transparentnie pokazać, ile emituje CO2. Poniżej przedstawiamy wyniki analizy danych przedstawionych przez firmę.



ZGH Bolesław to kompleks wydobywczo-hutniczy. W zmodernizowanej, w ostatnich latach, części hutniczej produkowany jest cynk elektrolityczny oraz stopy cynku, w tym stopy do cynkowania ciągłego ZZA, stop Wegal do cynkowania jednostkowego oraz stopy odlewnicze.



Spółka jest głównym dostawcą cynku i stopów na rynku krajowym oraz znaczącym dostawcą na rynki krajów sąsiadujących, czyli Czech, Słowacji, Austrii i Węgier.



W skład grupy kapitałowej ZGH Bolesław należy m.in. Huta Cynku Miasteczko Śląskie, zajmująca się produkcją cynku rektyfikowanego, ołowiu i kadmu.



Od 11 grudnia 2012 roku, po zbyciu przez Skarb Państwa akcji stanowiących 86,92 proc. kapitału zakładowego ZGH Bolesław, spółka należy do grupy kapitałowej Stalprodukt.