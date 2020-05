Zielona droga jest na teraz nierozważna

Zawieszenie systemu ETS dla Polski proponuje Herbert Leopold Gabryś, przewodniczący Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Uprawnienia do emisji CO2 miałyby być przydzielone nieodpłatnie. - Zawieszenie systemu ETS byłoby transferem obniżającym koszty działania firm. W energetyce przeniesione wprost na obniżenie cen energii - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL

- Potrzebne jest zawieszenie procedowania legislacyjnego nowych (tj. po protokole paryskim) zobowiązań klimatycznych.Nie mamy teraz rozeznania, w jakiej kondycji z kryzysu wyjdzie świat. Prawdopodobnie na tyle różnej, że zmusi to nas do zmiany podejścia do spraw gospodarczych na poziomie europejskim. A dziać się to będzie przy ostrej konkurencji dla odzyskania utraconych pozycji.Trudna będzie zmiana w zakresie łańcucha dostaw dla Europy - w wymiarze faktycznym, a nie tylko deklarowanym, jak w wielu ostatnich latach. Stworzy inne zapotrzebowanie na energię na kontynencie. Pomniejszy naszą potrzebę brania na swe barki zobowiązań za kraje, które wyzwania klimatyczne mają głównie w deklaracjach. Chodzi o te obszary, których emisja waży w skutkach dla globalnego klimatu. Dodajmy przy nieskutecznych jak dotąd próbach wprowadzenia „cła węglowego” dla ochrony gospodarki europejskiej przed nieuczciwą z przyczyn klimatycznych konkurencją.Czytaj także: Na międzynarodowym rynku węgla kiepsko. Indeksy spadają z miesiąca na miesiąc



- W związku z tym koniecznym jest przełożenie procedowania nowych celów klimatycznych na czas dokonania wszechstronnej oceny skutków obecnego kryzysu. Medialna - i nie tylko - aktywność w nawoływaniu do realizacji, mimo wszystko, założeń zielonej drogi dla Europy staje się teraz co najmniej nierozważna.- Chodzi o rozważenie zasadności i możliwości przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy o rynku mocy. Ustawa wprowadza obowiązek wliczenia w cenę energii elektrycznej kosztów opłat za utrzymanie i tworzenie rezerw mocy stabilizujących potrzeby Krajowego Systemu Energetycznego i stanowiących ubezpieczenie rozwoju generacji odnawialnej.Zdaniem branż energochłonnych naszej gospodarki wprowadzi to dodatkowe obciążenie grożące utratą konkurencyjności. Branże energochłonne sugerują przesunięcie terminu wprowadzenia wymienionej ustawy o 15 miesięcy to jest od 1 października 2020 do 31 grudnia 2021 roku.