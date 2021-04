Zielona energetyka pokazuje wysoką odporność na koronawirusa

Rok 2020 r. był bardzo trudny dla wielu sektorów gospodarki - ale nie dla energetyki odnawialnej. W Polsce 2020 r. przyniósł ogromny rozwój fotowoltaiki oraz wzrost liczby samochodów elektrycznych - te trendy utrzymają się w 2021 r.

Świetlana przyszłość fotowoltaiki





Wiatr to ciągle tańsza technologia, jednak z przyczyn regulacyjnych, podaż projektów wiatrowych maleje a na pewno nie rośnie. Coraz mniej można ich zbudować pod rządami ustawy odległościowej.



W to miejsce wchodzą instalacje fotowoltaiczne, dodatkowo coraz łatwiej konkurujące z wiatrem dzięki spadkowi cen technologii fotowoltaicznych. Drugi czynnik to kolejne zapowiedzi modyfikacji programu „Mój prąd”, dzięki któremu moc dachowych, kilkuwatowych źródeł fotowoltaicznych, zainstalowanych tylko w 2020 r. wyniosła ok. 1,5 GW, około trzy razy więcej niż dużych elektrowni słonecznych.



- Liczba umów leasingowych skoczyła z 60 w 2019 r. do 353 w 2020 r. To niemal sześciokrotnie więcej, dynamika sięga 500 proc.! Jeżeli chodzi o wartość netto umów leasingu Santander Leasing to z 9,4 mln zł wzrosła do 36,6 mln zł, czyli prawie czterokrotnie. Widać wyraźnie, że dynamika przyrostu liczby instalacji jest znacznie większa niż dynamika przyrostu wartości umów. Odrzucając założenie, że z jakichś powodów średnia wielkość instalacji na jedną umowę spadła, pozostaje nam jedno wyjaśnienie - fotowoltaika tanieje. To też jest jeden z czynników, napędzających boom - podkreśla Mariusz Włodarczyk.



PSPA szacuje, że w 2021 r. trend wzrostowy przekraczający 100 proc. w polskiej elektromobilności utrzyma się. Jednak bez rozszerzenia dopłat do zakupu e-aut i odpowiednich zmian w prawie i podatkach, rozwój elektromobilności w Polsce będzie stosunkowo powolny. Na 2021 r. Ministerstwo Klimatu planuje znaczącą zmianę regulacji z ustawy o elektromobilności.Początkowo planowano, by od 2030 r. tworzenie stref czystego transportu miałoby być obowiązkowe dla wszystkich gmin powyżej 100 tys. mieszkańców. Ostatecznie pomysł ten nie ostał się w konsultacjach.Do dalszych prac legislacyjnych przeszła modyfikacja, zgodnie z którą strefy będą obowiązkowe w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców, ale tylko tam gdzie występuje średnioroczne przekroczenie norm zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu. We wszystkich pozostałych gminach strefy będą dobrowolne. Dodatkowo regulacja rozluźni nieco rygory stref, bo zezwoli na wjazd do nich pojazdami napędzanymi LPG.Mamy obecnie sytuację szybkiego przyrostu mocy zainstalowanej źródeł fotowoltaicznych. Główne czynniki, oprócz spadających cen, są jeszcze co najmniej dwa. Dla instalacji dużych, megawatowych, stawianych przez branżowych inwestorów i korzystających z publicznego wsparcia, znalazło się nagle miejsce.