Zielona energia napędza Grodno. Najlepsze kwartały w historii

Zgodnie z najnowszymi szacunkami przychody Grupy Grodno za okres od kwietnia do grudnia 2020 r. wyniosły 526,2 mln zł (co oznacza wzrost o 15 proc. wobec analogicznego okresu 2019 roku) i przełożyły się na rekordowe 11,6 mln zł zysku netto – to wzrost o 27 proc. Dzięki rozwojowi w obszarze odnawialnych źródeł energii i energooszczędnych rozwiązań były to najlepsze finansowo pierwsze trzy kwartały roku obrotowego w historii Grodna – informuje spółka.

Jak podaje spółka, na odnotowany wzrost wpłynęła przede wszystkim wyższa sprzedaż w segmencie OZE.

Sprzedaż w segmencie fotowoltaiki wzrosła o 126 proc. a pomp ciepła - o 200 proc.



Według danych spółki łączny udział OZE w skonsolidowanych przychodach Grupy wyniósł 32 proc. wobec 17 proc. przed rokiem.

Grupa Grodno