Zielona energia wymusi projekty supertechnologiczne

Walka z globalnym ociepleniem oznacza dla przemysłu rewolucyjne zmiany. Coraz większą rolę także w branżach energochłonnych odgrywać będą odnawialne źródła energii. Wyzwań z tym związanych jest jednak wiele.

Transformacja energetyczna powoduje wiele zmian na rynku energii.

Zainteresowanie OZE rośnie także ze strony przemysłu energochłonnego.

Problem są wciąż niektóre przepisy prawa.

W krajach rozwiniętych mamy do czynienia z transformacją energetyczną. Coraz więcej firm stawia na odnawialne źródła energii; te najbardziej emisyjne są zamykane lub wykorzystywane jak najmniej. Ale to dopiero początek rewolucji, przed nami jeszcze wiele fundamentalnych zmian. Także Polska stoi przed wieloma z nich.

Branża energetyczna znajduje się w ogniu wielkich zmian

- Najbliższe lata to wielki boom prosumenta przemysłowego; kolejne lata to także rozwój magazynów energii, zarówno dla biznesów, jak i dostawców - mówi Dariusz Bliźniak, wiceprezes Respect Energy.

Jego zdaniem zmiany czekają wszystkie zainteresowane podmioty, w tym firmy sprzedające energię elektryczną - te będą musiały się zrewolucjonizować. Według eksperta przedsiębiorstwa czysto sprzedażowe będą musiały stać się firmami technologicznymi. Ogromną rolę w byciu konkurencyjnym odegrają takie kwestie, jak uelastycznienie dostaw i odbioru energii, a same spółki obrotu także czeka rewolucja.

Staną się one supertechnologicznymi przedsięwzięciami wykorzystującymi wiele narzędzi IT i baz danych. Pozwoli to firmom obrotu na spełnianie życzeń klientów, dopasowanie dostaw i ewentualnie odbioru energii (od prosumentów przemysłowych). Cały obrót energią będzie skrojony ściśle pod oczekiwania klientów.

Zmiany na rynku prognozuje również Krzysztof Czajka, wiceprezes ds. sprzedaży w Projekt Solartechnik. Jak tłumaczy, widoczne jest ciągłe zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi także ze strony przemysłu. Nawet bowiem w branżach energochłonnych i ruchu ciągłego są także takie formy działalności, które nie wymagają ciągłego zasilania z najbezpieczniejszych źródeł. Jednak i tu pojawia się wzrost zainteresowania magazynami energii.

Według menedżera nasz kraj w energetyce czeka reorientacja sieci przesyłowej. Geografia Polski jest taka, że najlepsze miejsca do budowy farm wiatrowych (Morze Bałtyckie) znajdują się na północy kraju, tymczasem gros zapotrzebowania - na południu Polski.

Firmy chcą zazieleniać produkcję, tyle że nie jest to łatwe

Na razie sporo przedsiębiorstw traktuje proces „zazieleniania” produkcji nieco po macoszemu. Działania prowadzone są dorywczo, bez długofalowego planu. To problem, bo wielu zachodnich odbiorców produkowanych u nas komponentów już niedługo będzie wymagać dokładnego wyliczenia śladu węglowego czy też raportowania, w jaki sposób firma radzi sobie z walką o ochronę klimatu.

Część firm jednak przygotowuje się do wyzwań kompleksowo.

Jak przyznaje Henryk Kaliś, pełnomocnik zarządu ds. zarządzania energią elektryczną w ZGH Bolesław, a zarazem prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, firma jest zainteresowana budową odnawialnych źródeł energii. W koncepcji energetycznej około jedna trzecia część energii byłaby pobierana z krajowego systemu energetycznego, tyle samo z konwencjonalnych źródeł energii w zakładzie (chodzi o silniki gazowe), a pozostała część z OZE. I z tym ostatnim jest problem.

- Na fundamencie obecnego prawa, poza fotowoltaiką, nie jesteśmy w stanie wykorzystać potencjału OZE - przyznał podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0 Henryk Kaliś.

W czym rzecz?

Jego spółka zainteresowana jest farmą wiatrową. Prowadziła poszukiwania dogodnej lokalizacji, badała wietrzność. Okazało się, że w promieniu 100 km najlepsza lokalizacja to przyzakładowa hałda wznosząca się na 50 metrów.

To tam mogłyby stanąć wiatraki? Sęk w tym, że potencjał może nie zostać wykorzystany.

- Lokalizacja możliwa na podstawie lokalnych plan zagospodarowania przestrzennego. Ale brany jest także pod uwagę - zgodnie z prawem - wpływ inwestycji wiatrowych na krajobraz - przyznaje Kaliś.

W przypadku planów ZGH Bolesław wiatraki mogłyby mieć łączną moc 30 MW. Musiałyby być jednak postawione na masztach o wysokości 200 metrów. I to powoduje właśnie problem z inwestycją... Na razie nie jest ona możliwa.

Być może jednak to ulegnie zmianie, choć potrzebna jest nowelizacja przepisów. Na razie więc spółka czeka... Co jest jedynym "światełkiem w tunelu"? Fakt, że w technologii turbin wiatrowych widać tały postęp. Jeszcze kilka lat temu potencjał hałdy wynosił maksymalnie 12 MW zainstalowanych mocy, obecnie - już 30 MW.

Obniżyć ślad węglowy chce również branża cementowa. Jak mówi Dariusz Konieczny, dyrektor polityki przemysłowej w Stowarzyszeniu Producentów Cementu, cementownie aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz poprawy klimatu. Na przykład: starają się kontraktować dostawy zielonej energii. Ciekawym rozwiązaniem jest szersze niż do tej pory wykorzystanie surowców wtórnych (w przypadku branży cementowej chodzi o już wykorzystywane np. kruszywa). Dzięki takim poczynaniom cementownie zmniejszają swój ślad węglowy.

Ustawodawcy powinni być w legislacji bardziej życiowi

Poważne zmiany w energetyce dostrzega również Natalia Stradomska, główna specjalistka ds. regulacji w Dalkia Polska. Podkreśla dążenia wielu firm do wydzielenia ze swoich struktur części energetycznej. Wynika to z faktu, że specjaliści w zarządzaniu takimi aktywami mogą lepiej i skuteczniej obniżać emisje.

Specjalistka podkreśla także, że problem trzeba traktować kompleksowo.

- Jeśli mówimy o dekarbonizacji przemysłu, to nie mamy na myśli tylko dostaw energii, ale także dostawy zrównoważonego ciepła – zielonego ciepła – mówi Stradomska.

Specjaliści zwrócili również uwagę na potrzebę pilniejszych zmian w legislacji - tak, aby prawo nie blokowało możliwości dekarbonizacji przemysłu. Problemem na przykład są tzw. linie bezpośrednie. Chodzi o linie energetyczne łączące bezpośrednio producentów energii, np. farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne, z odbiorcami prądu.

Co prawda niedawna nowelizacja rozwiązała część problemów (np. opłaty), ale wciąż użytkowanie takich linii nie jest proste, a same zmiany w prawie trwały dość długo.

Tekst powstał na podstawie dyskusji w panelu „Energia odnawialna dla przemysłu” podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0.