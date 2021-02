Zielona rewolucja w energetyce. Ważna debata już wkrótce

Rozwój odnawialnych źródeł energii to trend nieodwracalny i przyszłość energetyki w obliczu nabierającej tempa zielonej transformacji całej gospodarki. O szansach, ale i zagrożeniach, jakie niesie ze sobą rozwój OZE wkrótce będziemy rozmawiali podczas konferencji EEC Trends, która odbędzie się w formule online już 17-18 lutego 2021 r.

Jednym z filarów transformacji polskiej energetyki ma być morska energetyka wiatrowa, dlatego podczas EEC Trends nie zabraknie tematu offshore. Jakich warunków i zachęt - finansowych, jak i regulacyjnych potrzebuje branża? Jakie są plany inwestorów? O tym również rozmawiać będą uczestnicy debaty EEC Trends.W dyskusji udział wezmą:prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej,z kancelarii Dentons,prezes Foton Technik,prezes EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej oraz, prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej.Tegoroczna edycjaodbędzie się w formule onlineTreścią wydarzenia będzie debata nad głównymi trendami, które w roku 2021 staną się przedmiotem dyskusji w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.W EEC Trends wezmą udział przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu. Debata będzie dotyczyć perspektyw i kierunków rozwoju polskiej gospodarki oraz głównych trendów, które na nie wpłyną. Będzie to okazja do podsumowania dotychczasowych gospodarczych skutków pandemii, weryfikacji przewidywań z przeszłości, a także – co może najistotniejsze – nakreśleniu postcovidowych scenariuszy.