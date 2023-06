Zielona rewolucja zmienia giełdowy rynek energii

Towarowa Giełda Energii wprowadza dwa nowe instrumenty na rynku terminowym energii elektrycznej. - Naszym celem jest wzmacnianie krajowego rynku energii elektrycznej - mówi Piotr Listwoń, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych TGE.

Boom odnawialnych źródeł energii zmienia giełdowy rynek energii.

Warszawska giełda energii reaguje na te zmiany wprowadzając nowe instrumenty na rynku terminowym.

Od ponad dwudziestu lat TGE jest istotnym elementem kształtującym rynek poprzez wspieranie rozwiązań będących odpowiedzią na potrzeby jego uczestników - mówi Piotr Listwoń.



Towarowa Giełda Energii wprowadziła nowe instrumenty na rynku terminowym energii elektrycznej – lowPeak (10-godzinny szczyt przedwieczorny) oraz highPeak (5-godzinny szczyt wieczorny). Jedną z przesłanek tej decyzji była zmiana profilu zapotrzebowania na energię w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Na czym polega ta zmiana i z czego wynika?

- Od kilku już lat szeroko mówi się o nadchodzącej transformacji energetycznej opartej na odnawialnych źródłach energii. Proces ten stopniowo nabiera na sile. Potwierdza to chociażby kształtowanie się cen na rynkach krótkoterminowych (spot) prowadzonych przez TGE, w szczególności w okresach letnich.

LowPeak i highPeak nowymi instrumentami na Towarowej Giełdzie Energii

O ile w przeszłości typowym profilem zapotrzebowania, a tym samym relatywnie wyższych cen, był przedział czasowy między godz. 7:00-22:00, to obecnie odnotowuje się istotny spadek cen w ciągu dnia, co jest wynikiem m.in. większej produkcji energii elektrycznej ze źródeł fotowoltaicznych. Z drugiej strony brakuje mocy w godzinach wieczornych, generacja we wspomnianych źródłach zanika, pojawiają się wyższe ceny - stąd pomysł na produkt w tych godzinach tj. highPeak (H-PEAK). Jego dopełnieniem jest propozycja produktu lowPeak (L-PEAK), bardziej odpowiedniego dla czasu pracy PV.

Warto wspomnieć, że według danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE) moc zainstalowana w PV na koniec 2022 roku wyniosła ponad 12,4 GW, jest to wzrost o 61 proc. względem roku poprzedniego.

Rozumiem, że ze względu na zmianę profilu zapotrzebowania KSE, dotychczasowa struktura produktów terminowych w podziale na produkty 24-godzinne BASE oraz 15-godzinny profil szczytowy PEAK, została oceniona jako niewystarczająca. Ale w istocie dlaczego i dlaczego akurat teraz wprowadzane są nowe produkty?

- Wszelkie działania podejmowane przez Giełdę ukierunkowane są na wzmocnienie krajowego rynku energii elektrycznej. Przypomnę, że od ponad dwudziestu lat TGE jest istotnym elementem kształtującym rynek poprzez wspieranie rozwiązań będących odpowiedzią na potrzeby jego uczestników.

Podobnie było w przypadku opracowania koncepcji wdrożenia nowych produktów – przeprowadzono szereg rozmów z przedstawicielami sektora, czego efektem było wypracowanie wspólnej rekomendacji Rady Rynku – organu doradczego TGE zrzeszającego jedenaście towarzystw branżowych.

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy publikację indeksów miesięcznych dla sektora OZE, tj. TGeONSHOREm i TGePVm, które bazują właśnie na standardowych profilach produkcji energii elektrycznej z lądowych źródeł wiatrowych oraz solarnych, co było odpowiedzią na zachodzące zmiany rynkowe. Dzisiaj możemy potwierdzić, że indeksy te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Funkcja celu, aby rynek lepiej rozumiał specyfikę zmian i transformacji sektora, została spełniona. Wprowadzamy nowe instrumenty z wyprzedzeniem, chcemy bowiem zachować gotowość na dynamicznie zmieniające się realia oraz praktyczne możliwości obrotu nowymi instrumentami.

Jakie godziny obejmują wprowadzone produkty lowPeak (10-godzinny szczyt przedwieczorny) oraz highPeak (5-godzinny szczyt wieczorny), czy na podstawie ich wyceny będą podawane indeksy cenowe, a jeśli tak to jak będą wyliczane?

- W najprostszy sposób nowe instrumenty można zobrazować jako produkty pochodne dotychczasowego instrumentu PEAK, przy czym lowPeak obejmuje godziny 7:00-17:00, zaś highPeak 18:00-22:00. Ich notowania będą przebiegały analogicznie do dotychczas notowanych instrumentów BASE (24-godzinny), PEAK (07:00-22:00) oraz OFFPEAK (00:00-07:00 i 22:00-00:00). A zatem wszystkie kontrakty zawarte na terminowym rynku energii elektrycznej, tj. na Zorganizowanej Platformie Obrotu, wykonywane są przez rozliczenie finansowe i dostawę fizyczną energii. W ramach informacji giełdowych dotyczących wartości cen, publikowany jest „Dzienny Kurs Rozliczeniowy”, obliczany przede wszystkim na podstawie średniej arytmetycznej zawartych transakcji w systemie notowań ciągłych danego dnia.

Dlaczego obydwa nowe instrumenty obejmują dostawy energii tylko w dni robocze w ujęciu tygodniowym, miesięcznym oraz kwartalnym? Z jakichś powodów nie są potrzebne w dni wolne od pracy?

- Uznaliśmy, że jest to rozwinięcie palety produktów PEAK na rynku terminowym, cechujące się dotychczas wyłącznie dostawą w dni robocze, w których zapotrzebowanie na moc i energię jest największe. Wynika to także ze stosowanych praktyk zabezpieczania pozycji przez spółki obrotu oraz wytwórców, a to właśnie do nich głównie skierowany jest ten produkt.

Hipotetyczny instrument obejmujący cały tydzień dostaw zapewne jest interesujący dla producentów energii OZE, dla których nie ma znaczenia zapotrzebowanie na energię w zależności od dnia tygodnia. Warto pamiętać, że hurtowy rynek energii, co do zasady, funkcjonuje w oparciu o kontraktacje dużych przedsiębiorstw przemysłowych w dni robocze, oznacza to obniżone zapotrzebowanie w dni wolne. Cała trudność z implementacją produktów nie tylko giełdowych, polega na tym, że sprzedawcy powinni spotkać się z potrzebami kupujących.

Nadrzędnym celem jest zagwarantowanie bezpiecznego rynku energii

No i sprawa może najważniejsza, a mianowicie czego spodziewa się TGE, ale i członkowie giełdy, bo nowe produkty były z nimi konsultowane, po wprowadzeniu lowPeak i highPeak, a w końcu czy z tej zmiany mogą odnieść korzyść końcowi odbiorcy energii, nawet o tym nie wiedząc?

- Oczekiwaniem wszystkich uczestników rynku, jak również samej Giełdy, jest zagwarantowanie bezpiecznego rynku energii. Dotychczasowe wyzwania, z którymi przyszło się nam mierzyć są niewątpliwie bez precedensu – począwszy od tych związanych z kryzysem energetycznym, wywołanym przez czynniki geopolityczne, poprzez zachodzącą na naszych oczach wspomnianą transformację.

Dodatkowym wyzwaniem dla TGE jest realizacja podstawowego celu TGE, jakim jest zapewnienie najwyższych standardów w zakresie obrotu, poszukiwania i oferowania naszym klientom najnowocześniejszych rozwiązań. Elastyczne i płynne produkty terminowe na rynku hurtowym to niższe koszty zabezpieczenia dla spółek obrotu gwarantujące, jeśli to oczywiście możliwe, stabilne i przewidywalne ceny dla odbiorców końcowych. Jeśli rynek hurtowy jest odpowiednio płynny i transparentny, wówczas nie ma uzasadnienia do przenoszenia ryzyka rynkowego na klienta detalicznego, co równoważne byłoby z wyższa ceną.

Narzędzia informacyjne, terminowy rynek rolny i reforma rynku bilansującego na agendzie TGE

A odchodząc już od spraw dotyczących lowPeak i highPeak - czy w 2023 roku planowane jest wprowadzenie przez TGE jeszcze innych produktów, a jeśli tak, to jakich, na którym rynku i z jakimi intencjami?

- Poza rozwijaniem produktów stricte związanych z organizacją obrotu, Giełda rozwija również narzędzia informacyjne, w tym przede wszystkim Platformę AIR („Analizy, Informacje, Raporty”), na której wprowadzamy coraz to nowe funkcjonalności zarówno dla profesjonalnych przedsiębiorstw, jak i mniej zaangażowanych w rynek energii podmiotów.

Ponadto, prowadzimy szereg działań długofalowych, które silnie skorelowane są z ogłoszoną w ostatnim czasie strategią grupy kapitałowej GPW, w tym przede wszystkim rozwój rynku instrumentów finansowych na energię elektryczną i gaz ziemny czy wdrożenie terminowego rynku rolnego.

Istotnym zagadnieniem jest również implementacja reformy rynku bilansującego koordynowana przez Operatora Systemu Przesyłowego, której efektem będzie równoczesne uruchomienie przez TGE instrumentów 15-minutowych na Rynku Dnia Bieżącego energii elektrycznej. Projekt ten oczekuje obecnie na wiążące terminy reformy całego rynku energii w Polsce, zmieniającej dotychczasowy model jego funkcjonowania z okresu 1 godziny do 15 minut dla najmniejszej jednostki czasu handlu energią.