Zielone finanse to nie chwilowa moda. Tego nie da się przeczekać

Wyzwania finansowe związane ze zmianami klimatu, przed którymi Polska stanie w czasie najbliższych 30 lat, szacowane są na setki miliardów złotych. Wyzwania te dotyczą działań związanych z adaptacją gospodarki i mieszkańców naszego kraju do zmian klimatu, aby zapewnić konkurencyjność i odpowiednią jakość życia oraz z działaniami nakierowanymi na ograniczanie naszego wpływu naszej działalności na klimat i zrównoważony rozwój.

6,5 biliona dolarów

Zrównoważona odbudowa gospodarki

Pojęcie to obejmuje także finansowanie polityk służących ochronie środowiska oraz łagodzeniu i dostosowywaniu się do jego zmian, a także elementy systemu finansowego. Elementy te w coraz większym stopniu będą nabierały szczególnego pod względem prawnym (regulacyjnym), ekonomicznym i instytucjonalnym charakteru, kształtu i rozmiaru, służącego celowi nadrzędnemu zielonych finansów, jakim jest przekierowywanie kapitału do zielonej, środowiskowo zrównoważonej gospodarki.W raporcie przypomniano, że Larry Fink, założyciel i dyrektor generalny BlackRock, największego funduszu zarządzającego aktywami na świecie, ogłosił w styczniu 2020 roku nową strategię.Przyjął w niej, że zrównoważony rozwój jest nowym standardem inwestowania w BlackRock. Zarządza ona akcjami, obligacjami i gotówką o wartości 6,5 bilionów dolarów. To tyle co równowartość dziesięciu polskich rocznych PKB. Firma definiuje zrównoważony rozwój jako …włączenie czynników środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) do analizy inwestycji i podejmowania decyzji.To pokazuje, że główny nurt rynku finansowego w celu lepszego zarządzania ryzykiem i zwiększenia zysków finansowych w dłuższej perspektywie coraz częściej szuka możliwości inwestycyjnych w projekty i aktywa, które są odporne na zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi. Dodatkowo klienci tych instytucji finansowych w coraz większym stopniu domagają się środowiskowo zrównoważonych możliwości inwestycyjnych. Gwałtowny rozwój zielonych finansów staje się faktem, a trend ten jest nieodwracalny.Instytut Odpowiedzialnych Finansów i UN Global Compact Network Poland przygotowały raport składający się z dziewięciu artykułów różnych autorów. Jest to pierwsze tego typu opracowanie w Polsce. Celem głównym było przedstawienie w możliwie szeroki sposób różnorodnych aspektów tego nowego elementu finansów.- Wczesne działanie pomoże złagodzić przejście i uniknąć ostrej i nieuporządkowanej korekty. Aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego, konieczna jest transformacja całej gospodarki: każda firma, bank i instytucja finansowa będą musiały się dostosować. Kryzys Covid- 19 oferuje nam jedyną w swoim rodzaju okazję do odbudowania naszej gospodarki, abyśmy mogli poradzić sobie z kolejnym szokiem, który nadchodzi: załamaniem klimatu. Jeśli nie podejmiemy działań teraz, kryzys klimatyczny będzie głównym scenariuszem jutra i – w przeciwieństwie do Covid-19 – nikt nie będzie w stanie się od niego odizolować. Miejmy nadzieję, że w tym kontekście finanse w coraz większym stopniu staną się zielone. Także w Polsce - podkreślają Ludwik Kotecki oraz Kamil Wyszkowski i Łukasz Kolano.