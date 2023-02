Zielone inwestycje hamują w Polsce przepisy. Pieniędzy jest aż nadto

Jeśli polska gospodarka ma być konkurencyjna, należy przyspieszyć transformację energetyczną, zwłaszcza, że środków na jej przeprowadzenie jest aż nadto. Rozmawiali o tym uczestnicy panelu „Zielone inwestycje” na konferencji EEC Trends.

Więcej zielonej energii to większa konkurencyjność polskiej gospodarki, ale przeszkodą dla jej rozwoju jest niekorzystna legislacja.

Polska powinna rozwijać się w modelu energetyki rozproszonej, która wzmocni nasze bezpieczeństwo energetyczne.

Banki chcą inwestować w zieloną energię i mają na to więcej środków niż chętnych.

- Energetyka będzie decydowała, czy jesteśmy konkurencyjni czy nie. To na podstawie udziału OZE (odnawialnych źródeł energii - red.) w miksie energetycznym firmy będą wybierane do udziału w łańcuchu dostaw, a na razie jesteśmy mniej zaawansowani w dekarbonizacji niż inne kraje – przekonywała Ewa Łuniewska, wiceprezes ING Banku Śląskiego.

Dodała, że firmy niemieckie będą weryfikować miks energetyczny dostawców swoich usług z Polski i będzie to ważny czynnik decydujący o tym czy dany podmiot zostanie zakontraktowany.

- W tej chwili wielu przedsiębiorców zaczyna już wymagać udziału OZE w miksie energetycznym swoich kontraktorów, bo są tańsze, nieszkodliwe dla klimatu oraz elastyczne – mówił Andrzej Losor, członek zarządu Górażdże Cement.

Zielona transformacja jest po to, żeby nasza cywilizacja istniała i musimy ją przeprowadzić szybko

Według prezesa Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Janusza Gajowieckiego w ostatnich miesiącach Polska cofnęła się, jeśli chodzi o rozwój OZE, co jest złą informacją dla biznesu.

- OZE to tania energia dla przemysłu, a cena to kluczowy element by zadbać o konkurencyjność polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej i europejskiej – przekonywał.

- Zielona transformacja jest po to żeby nasza cywilizacja istniała i musimy przeprowadzić ją szybko, żeby nie obniżyć naszego standardu życia. Każda gospodarka potrzebuje energii i jeśli jakakolwiek branża ma efektywnie działać, będzie jej zużywać więcej i więcej – dodał Sebastian Jabłoński prezes Respect Energy.

Polska jest jednak cały czas zapóźniona, jeśli chodzi o udział OZE w miksie energetycznym, a legislacja jej nie sprzyja.

- Polska jest na 21., bardzo wysokim miejscu, jeśli chodzi o największych emitentów CO2 na świecie. Rozwiązaniem jest tu energetyka rozproszona, która ma prócz ochrony klimatu ważne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Ukraina ma scentralizowany system energetyczny, dlatego bardzo łatwo było go zbombardować. Pojedynczych prosumentów trudno jest razem zbombardować – przekonywał Kamil Wyszkowski z UN Global Compact Network.

Banki mają aż nadto środków, aby finansować zielone inwestycje

Jak dodał, Ukraina będzie odbudowana w modelu energetyki rozproszonej i być może wejdzie na zieloną ścieżkę szybciej niż Polska.

Paneliści zgodnie uznali, że największym problemem dla rozwoju OZE są przeszkody legislacyjne, a nie brak środków.

- Banki są gotowe, żeby finansować zielone inwestycje i już teraz mamy ich sporo, to projekty niezwykle pożądane dla kraju i dla banków, bo to ważne, żeby banki mogły wykazać się tym, że mają w swoim portfelu zielone aktywa. W sektorze bankowym jest nadpłynność, jeśli chodzi o środki na zielone projekty – mówiła Ewa Łuniewska.

- Największym problemem w zielonej transformacji jest przełamanie naszej świadomości, bo to jest bardzo duża szansa i trzeba to wszystkim uświadomić – podsumował Mirosław Bendzera, prezes Famuru.