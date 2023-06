Zielone moce mimo rekordowych wzrostów wciąż przegrywają z paliwami kopalnymi

Apetyt świata na energię nie spada i wciąż zaspokajamy go w głównej mierze energią produkowaną z paliw kopalnych. Emisje nadal rosną - wynika z dorocznego raportu „Statistical Review of World Energy”.

Globalny popyt na energię wzrósł w ubiegłym roku o 1 proc. – wynika z najnowszego raportu „Statistical Review of World Energy”.

Wciąż produkujemy energię w przeważającej większości ze źródeł kopalnych: ropy naftowej, gazu i węgla, i to pomimo największego w historii wzrostu mocy odnawialnych źródeł energii o łącznie 266 GW.

Wciąż też rosną globalne emisje, które w 2022 roku wzrosły o 0,8 proc., osiągając nowy, rekordowy poziom 39,3 mld ton ekwiwalentu CO2.

Jak wynika z najnowszej odsłony dorocznego raportu „Statistical Review of World Energy”, do którego dotarła agencja Reuters, nie udało się w 2022 r. zahamować nieposkromionego apetytu naszej cywilizacji na energię.

Zużywamy coraz więcej energii i to wciąż pochodzącej ze źródeł kopalnych

Globalny popyt na energię pierwotną wzrósł o około 1 proc., spowalniając w porównaniu z 5,5 proc. w poprzednim roku. Wciąż jednak jest to aż o ok. 3 proc. więcej niż zużywaliśmy energii przed pandemią koronawirusa. Na pochwałę zasługuje tu nasz region, gdyż zużycie energii wzrosło wszędzie poza Europą, w tym Europą Wschodnią.

Niestety wciąż nie udaje się nam również skutecznie zmienić miksu energetycznego, gdyż odnawialne źródła energii, z wyłączeniem energii wodnej, odpowiadały za zaledwie 7,5 proc. globalnego zużycia energii. To o około 1 proc. więcej niż w roku poprzednim, ale wciąż zdecydowanie za mało w porównaniu z kopalnymi paliwami, które w globalnym zużyciu energii odpowiadały za 82 proc.

- Pomimo silnego rozwoju wiatrowych i słonecznych źródeł energii, ogólna globalna emisja gazów cieplarnianych związanych z energią, ponownie wzrosła - powiedziała Juliet Davenport, prezes brytyjskiego Energy Institute, który od 2023 r. przejął opracowanie dorocznych raportów „Statistical Review of World Energy”. Przez ostatnich 70 lat raport ten opracowywał koncern petrochemiczny BP, teraz publikacjami zajmuje się międzynarodowy Energy Institute, wspierany wciąż przez BP, a także przez firmy doradcze KPMG i AT Kearney.

- Wciąż zmierzamy w kierunku przeciwnym do wymaganego przez Porozumienie paryskie – dodała Juliet Davenport.

Naukowcy twierdzą, że świat musi ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o około 43 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 2019 r., aby mieć jakąkolwiek nadzieję na osiągnięcie międzynarodowego celu Porozumienia paryskiego, jakim jest utrzymanie ocieplenia znacznie poniżej 2 st. C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej.

Produkujemy coraz więcej energii ze słońca i wiatru. Węgiel wciąż trzyma się mocno

Jak wynika z raportu, produkcja energii elektrycznej w ubiegłym roku wzrosła o 2,3 proc., spowalniając w porównaniu z poprzednim rokiem.

Udział energii wiatrowej i słonecznej w produkcji energii elektrycznej wzrósł do rekordowego poziomu 12 proc., ponownie przewyższając energię jądrową, której udział w produkcji spadł o 4,4 proc. Udział węgla w produkcji energii pozostał na dominującym poziomie około 35,4 proc.

Ropa naftowa wciąż napędza świat. OPEC i USA dominują na rynku

Jak wylicza Reuters na podstawie raportu „Statistical Review of World Energy”, zużycie ropy naftowej rosło wolniej w ubiegłym roku, bo o 2,9 mln baryłek dziennie (bpd) do 97,3 mln bpd. W porównaniu z poziomami sprzed pandemii COVID-19 w 2019 r. zużycie ropy było o 0,7 proc. niższe.

Większość wzrostu popytu na ropę wynikała z ożywienia apetytu na paliwo lotnicze i produkty związane z olejem napędowym.

Produkcja ropy naftowej wzrosła o 3,8 mln baryłek dziennie, przy czym lwia część pochodziła od członków OPEC i Stanów Zjednoczonych. Największy spadek produkcji odnotowała Nigeria.

Moce przerobowe rafinerii ropy naftowej wzrosły o 534 tys. baryłek dziennie, głównie w krajach spoza OPEC.

Wojna namieszała na rynku gazu. Europę po rozwodzie z rosyjskim surowcem ratował LNG

Wojna na Ukrainie mocno namieszała na rynku gazu. W obliczu rekordowych cen w Europie i Azji, globalny popyt na ten surowiec spadł o 3 proc., ale nadal odpowiadał za 24 proc. zużycia energii pierwotnej, nieco poniżej poprzedniego roku.

Produkcja gazu była stabilna rok do roku. Najmocniej, bo o 5 proc. do 542 miliardów metrów sześciennych (mld m3), wzrosła produkcja skroplonego gazu ziemnego (LNG), przy czym największy wzrost odnotowano w Ameryce Północnej i regionie Azji i Pacyfiku.

Europa, która definitywnie zerwała z rosyjskim gazem, odpowiadała za znaczną część wzrostu popytu na LNG, zwiększając import o 57 proc., podczas gdy kraje regionu Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Południowej i Środkowej zmniejszyły zakupy.

Japonia zastąpiła Chiny na pozycji największego importera LNG na świecie.

Cenowy szok na rynku węgla i rekordowe zużycie tego surowca

Wojna także odbiła swoje piętno na rynku węgla, gdzie ceny osiągnęły rekordowy poziom, rosnąc o 145 proc. w Europie i 45 proc. w Japonii.

Zużycie węgla wzrosło o 0,6 proc., osiągając najwyższy poziom od 2014 r. To głównie zasługa popytu w Chinach i Indiach, gdyż zużycie w Ameryce Północnej i Europie spadło.

Produkcja węgla była o 7 proc. wyższa niż w poprzednim roku, przy czym za większość wzrostu odpowiadały Chiny, Indie i Indonezja.

Rekordowe wzrosty mocy słonecznych i wiatrowych źródeł energii. Wciąż rekordowe emisje

Co ciekawe, mimo iż moc słonecznych i wiatrowych źródeł energii wzrosła o rekordowe 266 GW, to patrząc globalnie na odnawialne źródła energii wzrost ich mocy spowolnił nieznacznie do 14 proc. Najwięcej energii słonecznej i wiatrowej przybyło w Chinach.

Niestety wciąż też rosną globalne emisje, które w 2022 roku wzrosły o 0,8 proc., osiągając nowy rekordowy poziom 39,3 mld ton ekwiwalentu CO2.