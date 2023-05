Zielone paliwa pomagają nawet przy produkcji klocków dla dzieci

Klocki dla dzieci, opieka zdrowotna, statki - to dziedziny życia, w których pojawia się już temat zielonych paliw, czyli paliw syntetycznych.

Zwrot w zieloną stronę to nie tylko czysta energia elektryczna pochodząca z OZE, ale także dążenie do neutralności węglowej wykorzystywanych w przemyśle paliw.

W Polsce to zadanie dla inwestorów, którzy powinni budować zielone instalacje hybrydowe pozwalające na produkcję paliw syntetycznych.

A drugiej strony to zadanie dla polityków, którzy powinni zadbać o odpowiednie regulacje w tym zakresie.

Oprzeć zieloną transformację nie tylko o zielone źródła, ale i zielone paliwa

Najpopularniejsze na świecie klocki, producent leków i gigantyczne kontenerowce dokonują właśnie mocnego zwrotu w „zieloną” stronę. Wszystkie te działania odbywają się przy udziale firmy European Energy A/S, prowadzącej w Polsce wiele procesów inwestycyjnych w OZE. Spółka nawiązała współpracę z producentem klocków Lego, firmą logistyczną Maersk oraz farmaceutyczną Novo Nordisk, którym będzie dostarczać tzw. zielony e-metanol - neutralne węglowo paliwo wytwarzane z pomocą odnawialnych źródeł energii.

- Światowi liderzy chcą dążyć do neutralności klimatycznej. Sama energia odnawialna, mimo że powoduje spadek cen energii elektrycznej, nie pozwoli na osiągnięcie koniecznej redukcji emisji CO2 przy dalszym funkcjonowaniu mocno emisyjnych branż przemysłu, które przyczyniają się do zmian klimatycznych - tłumaczy Olga Sypuła, country manager European Energy w Polsce.

- Z tego względu istnieje potrzeba dalszych inwestycji w proces głębokiej dekarbonizacji oraz w rozwój technologii Power-to-X takich jak e-metanol i wodór, co pozwoliłoby przemysłowi przerzucić się na zielone paliwa. To doświadczenia i kierunek, którym powinny zacząć podążać największe przedsiębiorstwa w Polsce - dodaje Olga Sypuła.

Zielone paliwa, czyli paliwa syntetyczne, wytwarzane są z energii pochodzącej z OZE, przy udziale zielonego wodoru i pochodzącego na przykład z procesów przemysłowych dwutlenku węgla. Już w tym roku spółka European Energy rozpocznie produkcję zielonego wodoru i e-metanolu w największym zakładzie produkcyjnym wykorzystującym energię elektryczną z własnego parku fotowoltaicznego Kassø o mocy wytwórczej 300 MW.

Kluczami do sukcesu procesu dekarbonizacji różnych gałęzi przemysłu mają być zielony wodór i e-metanol

Po fazie wdrożenia zakład będzie w stanie wyprodukować 32 tony e-metanolu rocznie. Inwestycje Power-to-X pozwolą na dekarbonizację sektorów przemysłu i tworzyw sztucznych, dzięki umowom o dostawy paliwa zawartym już przez spółkę z grupą Lego, medycznym Novo Nordisk i światowym gigantem spedycyjnym, Maersk. Umowa European Energy z tym trzecim podmiotem zakłada dostawy 10 tys. ton e-metanolu, który jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, dla nowej floty zielonych statków transportowych.

- Kluczem do sukcesu procesu głębokiej dekarbonizacji różnych gałęzi przemysłu są zielony wodór i e-metanol, które mogą być następnie wykorzystywane jako e-paliwo w transporcie drogowym i dla celów przemysłowych. Mogą też zostać przetworzone na e-paliwa, chemikalia i materiały. Do produkcji e-metanolu i zielonego wodoru można z kolei wykorzystywać energię elektryczną wytwarzaną przez elektrownie wiatrowe i panele fotowoltaiczne w procesie zwanym Power-to-X, który pozwala na znaczącą dekarbonizację wysoko emisyjnych sektorów przemysłu. - dodaje Olga Sypuła.

- Narodowa gospodarka musi podejmować starania, aby osiągnąć neutralność klimatyczną nie tylko przez „zazielenienie” miksu energetycznego - zauważa Robert Adamczewski, szef działu business development European Energy w Polsce.

Wskazuje przy tym, że konieczne staje się, między innymi w przemyśle ciężkim i transporcie, uwzględnienie różnic procesowych i umożliwianie skalowania produkcji poprzez wykorzystanie zielonego wodoru i e-metanolu.

- Z pewnością obniżenie kosztów będzie wymagało podjęcia szeregu działań na poziomie regulacyjnym. Przy wdrożeniu właściwych mechanizmów wsparcia, ulg podatkowych, wieloletnich umów odbioru energii oraz instrumentów podziału ryzyka, e-metanol i zielony wodór mogą stać się atrakcyjną cenowo alternatywą dla drogiej energii elektrycznej i energii wytwarzanej z wykorzystaniem paliw kopalnych, co z kolei pozwoli na szybsze przejście przemysłu ciężkiego i transportu na zielone paliwa - podsumowuje Robert Adamczewski.