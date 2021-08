Zielone przepisy zmieniają gospodarkę. Dla firm to wyzwanie

Kwestie związane z ładem środowiskowym, społecznym i korporacyjnym (ESG) zyskują coraz większy priorytet na agendzie regulatorów unijnych i krajowych. Biznes zmierzy się w najbliższym czasie z poważnymi wyzwaniami dotyczącymi zrównoważonej gospodarki.

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta

Opłata opakowaniowa – nowy podatek od 1 stycznia 2023 r.

Jakie obowiązki będą wiązały się z tymi przepisami? Między innymi pobieranie opłat od nabywcy opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego przez jednostki handlu detalicznego i hurtowego, a także punkty gastronomiczne oraz zapewnienie nabywcom alternatywnych opakowań – wielokrotnego użytku lub z innych materiałów. Producenci niektórych produktów z tworzyw sztucznych będą ponosić dodatkową opłatę za zbieranie i przetwarzanie odpadów powstałych z wprowadzonych przez nich produktów.Za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy przedsiębiorcom mogą grozić wysokie kary pieniężne, nawet do 500 tys. zł.W najbliższych miesiącach mają zacząć obowiązywać nowe przepisy w obszarze opisanym terminem Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP). W związku z nowym poziomem odpowiedzialności, wprowadzający produkty do obrotu będą zobowiązani m.in. do:- wykonywania obowiązków związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów nie tylko w przypadkach, gdy jest to najbardziej opłacalne;- zapewnienia odpowiedniej dostępności systemu zbierania odpadów na obszarze, w którym wprowadzają produkty do obrotu;- udowodnienia, że posiadają środki finansowe i organizacyjne niezbędne do wykonywania obowiązków;- stosowania mechanizmów samokontroli, w szczególności: przeprowadzania audytów w zakresie zarządzania finansami przeznaczonymi na realizację obowiązków, gromadzenie danych i sporządzanie sprawozdań dotyczących produktów wprowadzanych do obrotu oraz zbierania i przetwarzania odpadów powstałych z produktów;- udostępniania publicznie informacji o realizacji celów w zakresie gospodarowania odpadami.Tym samym krajowi producenci (np. żywności, ale również innych produktów) oraz podmioty dokonujące przywozu różnego rodzaju produktów są zobowiązani do przygotowania dokumentu, który powinien zostać udostępniony publicznie, a który będzie swego rodzaju strategią Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta danego podmiotu, potwierdzającą, że podmiot realizuje cele w zakresie gospodarowania odpadami.Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje obecnie nad wprowadzeniem nowego podatku środowiskowego – opłaty opakowaniowej, która zostanie nałożona na wszystkie opakowania przeznaczone dla gospodarstw domowych.Oprócz tej opłaty wprowadzający produkty w opakowaniach (tym razem nie tylko tych, które są przeznaczone dla gospodarstw domowych) będą zobowiązani do uiszczenia wynagrodzenia na rzecz organizacji odpowiedzialności producentów.Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 r. i ich skutki ekonomiczne w pierwszym roku funkcjonowania obliczono na około 1,5 mld zł wyłącznie w zakresie opłaty opakowaniowej i ponad 800 mln zł w zakresie wynagrodzenia na rzecz organizacji odpowiedzialności producentów.Co ważne, opłata opakowaniowa jest czymś innym od opłat, które są zawarte w projekcie mającym na celu wdrożenie dyrektywy plastikowej. Jej zakres będzie przede wszystkim szerszy, bo będzie obejmować każde opakowanie przeznaczone dla gospodarstw domowych. Pozostaje kwestia tego, w jaki sposób zostanie określone, co jest takim opakowaniem, a co nie.