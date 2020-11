Zielone światło dla bloków gazowych w Dolnej Odrze

PGE spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, otrzymała pozwolenie na budowę dwóch niskoemisyjnych bloków gazowoparowych o łącznej mocy około 1400 MW.

Nowe bloki gazowo-parowe wyposażone będą w turbiny klasy H. Jednostki tej klasy, w porównaniu do turbin poprzedniej generacji, charakteryzują się przede wszystkim wyższą sprawnością (63 proc. w porównaniu z 59-60 proc.). Nowe bloki będą się charakteryzować także wysoką elastycznością, co ma istotne znaczenie ze względu na dużą moc zainstalowaną lądowych farm wiatrowych na Pomorzu.Produkcja energii w instalacjach wiatrowych jest zmienna, uzależniona od pogody, dlatego nowe bloki gazowo-parowe w Elektrowni Dolna Odra, będą stanowiły znaczące wsparcie dla stabilizacji systemu elektroenergetycznego. Nowe jednostki będą w stanie zasilić w energię elektryczną ok. 2,5 miliona gospodarstw domowych oraz pozwolą na dalszą stabilizację sieci lokalnej, spełniając jednocześnie normy środowiskowe w zakresie emisji.- Jestem pełen uznania dla Zespołu Projektowego oraz pracowników Zespołu Elektrowni Dolna Odra zaangażowanych w projekt za uzyskanie w tak szybkim tempie, miesiąc przed zakładanym terminem, pozwolenia na budowę dwóch nowoczesnych bloków gazowoparowych. Prace na budowie realizowane są zgodnie z harmonogramem, co w tak niecodziennym czasie, jakim jest epidemia koronawirusa, świadczy jednoznacznie o wysokim profesjonalizmie wszystkich osób zaangażowanych w budowę. Nowa inwestycja da naszej załodze pewność, że Elektrownia Dolna Odra jeszcze przez wiele lat będzie najważniejszą elektrownią w regionie, zapewniając stabilne dostawy energii dla Pomorza Zachodniego - podkreśla Sylwester Chruszcz, p.o. dyrektor Zespołu Elektrowni Dolna Odra.