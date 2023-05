Zielone źródła energii powstają zbyt długo. Jest na to rada

Potrzebujemy nowego podejścia do infrastruktury i dystrybucji, by przyspieszyć inwestycje w zieloną energię. Tomasz Jurkanis z McKinsey & Company zwraca uwagę na potrzebę zmian regulacyjnych.

Działania z ostatnich 15 lat pomogły nam bardzo szybko zmienić i zdywersyfikować źródła dostaw paliw kopalnych - zrezygnować z importu z kierunków wschodnich.

Skala transformacji, która wciąż jeszcze pozostaje przed nami, jest ogromna, szczególnie jeżeli chodzi o konieczne wydatki i inwestycje.

Istotnym elementem jest rozwijanie brakujących kompetencji i umiejętności, choćby w kontekście budowy i eksploatacji energetyki atomowej.

W ostatnich 14 miesiącach nastąpił zwrot w transformacji energetycznej. Wcześniej jej najważniejszym celem było zmniejszenie emisji i „zazielenienie” źródeł. Po wybuchu wojny kluczowe stało się bezpieczeństwo - zaopatrzenie w energię z różnego rodzaju jej źródeł.

Według Tomasza Jurkanisa, partnera w firmie McKinsey & Company, w zakresie paliw kopalnych Polska jest w dość dobrej sytuacji. - Działania z ostatnich 15 lat pomogły nam bardzo szybko zmienić źródła dostaw z kierunku wschodniego na wiele innych, łącznie ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych, np. gazu w Polsce czy z własnych pól szelfu norweskiego - powiedział Tomasz Jurkanis.

Szczególnie ważny jest w tym wypadku gaz, który jest traktowany jako stabilizator dla odnawialnej generacji w systemie energetycznym. Przyspieszenie rozwoju energetyki odnawialnej powoduje więc także wzrost znaczenia odpowiedniego zaopatrzenia rynku w gaz.

Zdaniem Tomasza Jurkanisa z tego puntu widzenia jesteśmy w relatywnie dobrym miejscu, choćby w porównaniu z Niemcami, które jeszcze niedawno w ogóle nie miały gazoportu.

Skala wydatków, jakie są przed nami, jest wciąż ogromna

Tomasz Jurkanis podkreśla jednak, że skala transformacji, która wciąż jeszcze pozostaje przed nami, jest ogromna, szczególnie jeżeli chodzi o konieczne wydatki i inwestycje. Kilka czynników zadecyduje o tym, czy odniesiemy w tej transformacji sukces.

- Mówimy przede wszystkim o przyspieszeniu prac legislacyjnych nad zmianą obecnych procedur, co ma umożliwić szybsze realizowanie inwestycji. W tej chwili nawet budowa dodatkowego bloku węglowego to proces trwający ok. 8 lat. Tych bloków oczywiście nie będziemy już budować, ale w kontekście budowy SMR czy elektrowni atomowych wiemy, że przy obecnie obowiązujących regulacjach będą to długie, kilkunastoletnie procesy - powiedział Tomasz Jurkanis.

Drugim aspektem jest finansowanie.

- Bardzo dobre byłoby partnerstwo publiczno-prywatne, a więc dopuszczenie kapitału prywatnego do tego typu inwestycji. To się już częściowo dzieje. Powinno tego być więcej, bo to odciąża budżet państwa i umożliwia ocenę części z tych inwestycji w sposób rynkowy - powiedział Tomasz Jurkanis.

Budowa energetyki atomowej wymaga stworzenia nowych kompetencji. To szansa na przyszłość

Trzecim istotnym elementem transformacji jest według Jurkanisa rozwijanie kompetencji i umiejętności, choćby w kontekście budowy i eksploatacji energetyki atomowej, której w Polsce obecnie nie mamy.

Trzeba budować własne know how, szczególnie w zakresie najnowszych technologii, co zdaniem Tomasza Jurkanisa może nam z czasem umożliwić "eksportowanie" tej wiedzy i technologii, kiedy np. odbudowę swoich mocy zacznie energetyka ukraińska. Obecnie wykorzystuje ona jeszcze poradzieckie technologie - ukraińskie elektrownie zaczęły były budowane jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku.

Wyzwaniem będzie także rozbudowa i modernizacja sieci energetycznej.

- Skoro w Polsce będzie się zmieniał sposób generowania energii, to sieć energetyczna musi być na to gotowa - powiedział Tomasz Jurkanis. W przyszłości będzie spadać znaczenie wielkich elektrowni wykorzystujących paliwa kopalne, będzie się pojawiało coraz więcej różnej wielkości farm wiatrowych i fotowoltaicznych, ale także inne rozwiązania, np. biogazownie. Dostosowanie infrastruktury do nowych potrzeb i nowej architektury systemu staje się jednym z głównych wyzwań polskiej transformacji.