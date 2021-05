Zieloni wzywają do polubownego rozwiązania sporu o kopalnię Turów

- Czas, aby rząd i PGE przedstawiły plan sprawiedliwej transformacji dla regionu turoszowskiego. Wzywamy rząd do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu polubowne rozwiązanie sporu o kopalnię Turów z Republiką Czeską. Obecna polityka rządu i PGE poniosła klęskę, czas ją zmienić i działać - komentuje Małgorzata Tracz, przewodnicząca Partii Zieloni i posłanka na Sejm RP z Dolnego Śląska.

Wezwanie rządu do polubownego rozwiązania sporu o kopalnię Turów

Partia Zieloni zaznacza, że mimo pozwu i wniosku Czech przeciw Polsce w sprawie kopalni Turów, 29 kwietnia 2029 r. minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka przedłużył termin obowiązywania obecnej koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża „Turów" do 2044 roku. Natomiast 14 maja 2021 r. PGE uruchomiła nowy blok energetyczny w Elektrowni Turów opalany węglem brunatnym.- Przez nieodpowiedzialność rządu i PGE kopalnia musi teraz zaprzestać działania z dnia na dzień. Tej sytuacji można było uniknąć. Nie możemy dalej udawać, że problem kopalni Turów nie istnieje. Czas, aby mieszkańcom i mieszkankom regionu, górnikom oraz samorządom mówić prawdę. Te fakty nie są jednak wygodne dla rządu i spółek węglowych. Dziś jak nigdy potrzebujemy ambitnego planu sprawiedliwej transformacji dla całego regionu turoszowskiego, a nie „Twierdzy Turów" - podkreśliła Małgorzata Tracz.Partia Zieloni wskazuje, że brak opracowanych planów odchodzenia od węgla dla regionu turoszowskiego uniemożliwia mu skorzystanie ze środków unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.- Czas przestać oszukiwać mieszkańców i mieszkanki regionu, górników oraz samorządowców, że węgiel brunatny w Turowie będzie wydobywany i spalany do 2044 roku. Czas, aby rząd i PGE przedstawiły plan sprawiedliwej transformacji dla regionu turoszowskiego. Wzywamy rząd do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu polubowne rozwiązanie sporu o kopalnię Turów z Republiką Czeską. Obecna polityka rządu i PGE poniosła klęskę, czas ją zmienić i działać - mówiła Małgorzata Tracz.Partia Zieloni podała, że Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni złożył wniosek o uzupełnienie porządku dziennego bieżącego posiedzenia Sejmu o informację ministrów aktywów państwowych, klimatu i środowiska oraz spraw zagranicznych na temat decyzji TSUE.