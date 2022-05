Zielony biznes coraz bardziej opłacalny. Powodem także wojna

Zielony Ład to nowa harmonia funkcjonowania. Na szczęście coraz mniejszy jest dysonans między przedstawicielami rządu, regulatorami, politykami i decydentami a tym, co mówią przedstawiciele biznesu i eksperci – uważali uczestnicy sesji "Zielony Ład, Zielony biznes" podczas XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Europejski Zielony Ład to strategia rozwoju, która ma przekształcić Unię Europejską w obszar neutralny klimatycznie do 2050 roku. Jest odpowiedzią na kryzys klimatyczny i silne procesy degradacji środowiska.

EZŁ będzie miał wpływ na wiele kluczowych obszarów gospodarki.

Jak zazieleniać biznes w Polsce - o tym rozmawiali uczestnicy sesji dyskusyjnej podczas XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Wywodząca się z sektora węglowego firma Famur, producent maszyn górniczych, diametralnie musiała zmienić profil działalności. Oto w 2020 roku podjęto decyzje o wygaszaniu wydobycia węgla, a na początku 2021 roku pojawiła się nowa polityka energetyczna Polski...

– Firmy, takie jak nasza, musiały podjąć trudną decyzję: z jednej strony - zapewnić sobie bezpieczeństwo rozwojowe, a z drugiej - w procesie transformacji zachować potencjał. Na nowo zdefiniowaliśmy nasze cele i traktujemy to też jako szansę. Albo zostaniemy w starej strefie biznesowej i będziemy się kurczyć, albo poszukamy nisz i wykorzystamy transformację jako szansę – mówił Mirosław Bendzera, prezes Famuru.

Firma postawiła na budowę fotowoltaiki wielkoskalowej, planuje też inwestycje w offshore, kogenerację czy smartmetering.

Zdaniem Jarosława Rota z BNP Paribas do wybuchu wojny w Ukrainie byliśmy już świadomi megatrendów, konieczności przejścia w stronę zielonej transformacji. Znalazło to odzwierciedlenie w finansowaniu inwestycji. W BNP Paribas w 2019 roku sięgnęło ono 500 mln zł, w 2020 – miliarda złotych, a w 2021 już 3,9 miliarda złotych stanowiło "zielone finansowanie".

– To nie tylko poczucie świadomości klimatycznych wyzwań ze strony przedsiębiorstw, ale również kwestia finansowa. W transformacji w stronę zeroemisyjności są wielkie pieniądze. Działanie na rzecz środowiska to także zwiększanie przewagi konkurencyjnej – podkreślał.

Po wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą doszły do naszej świadomości inne jeszcze czynniki.

– Zaczynamy na nowo rozumieć bezpieczeństwo energetyczne, ale też znaczenie niefinansowania wojny – uważa Jarosław Rot. – Możemy teraz przyspieszyć budowę mocy ze źródeł odnawialnych i wzmocnić działania na rzecz efektywności energetycznej. My wierzymy i widzimy u naszych klientów chęć, by tak się stało.

Karol Wolff z PKN Orlen przyznaje, że jesteśmy w trudnym momencie, jeśli chodzi o rynek energetyczny.

– To duża niestabilność i wojna, która powoduje, że nie chcemy płacić Rosji za paliwa. W krótszej perspektywie musimy podjąć współpracę z innymi dostawcami - tak, aby zaspokoić popyt; w dłuższej perspektywie ząś - uniezależnić się od ropy i gazu, inwestując w energetykę, która nie potrzebuje tych surowców: OZE i energetykę nuklearną – mówił.

Grupa Orlen jest zaangażowana w offshore, ale wspiera też rozwój fotowoltaiki i energetyki wiatrowej na lądzie.

– Oczywiście zielona energia ma zalety i wady. Zaletą jest niezależność energetyczna, wadą - jej niestabilność. Tu uzupełnieniem mogą być np. małe reaktory jądrowe – to perspektywa tej dekady lub początku przyszłej – powiedział Wolff.

– Dla nas niezwykle istotna jest energooszczędność. Niezależność i bezpieczeństwo energetyczne osiągniemy właśnie przez kombinację spadku zużycia energii i dostosowania odpowiednio miksu energetycznego – uważa Jacek Siwiński, prezes Velux.

Podkreślał, że potencjał jest ogromny.

– Budynki odpowiadają za blisko 40 proc. zużycia energii w gospodarce. W Polsce mamy 14 milionów budynków, większość z nich budowano kilkadziesiąt lat temu, kiedy nie istniały standardy energooszczędności; energia była tania, nie było też dostępnych technologii. Teraz mamy takie technologie, coraz wyższą świadomość inwestorów i odpowiednie regulacje. Energooszczędność tych budynków można zredukować nawet o 50, 60 i więcej procent – dodał.

Zdaniem Ryszarda Hordyńskiego z Huawei Polska, zielona rewolucja będzie wdrażana szybciej niż przewidywaliśmy.

– Staramy się, by nasze produkty były coraz bardziej efektywne; teraz to także liczne urządzenia, które mogą wspomóc zieloną transformację. To inwertery fotowoltaiczne, oparte na sztucznej inteligencji, analizują dane w chmurze, zarówno dla Kowalskiego, jak i dla wielkich farm, a także m.in. magazyny energii i elektryczne samochody autonomiczne o zasięgu 1100 km na jednym ładowaniu – wymieniał.

– 6 lat temu na takim panelu mieliśmy głównie osoby reprezentujące CSR – temat zielonej transformacji był wizerunkowy. Potem pojawili się dyrektorzy strategii, a dziś mamy prezesów, którzy rozmawiają o zielonym biznesie. To absolutny rdzeń biznesu w naszym świecie... Tę ewolucję przyspieszyły kryzysy: COVID-19, wyjście z niego i zaburzenia w łańcuchach dostaw, wojna w Ukrainie (zaburzenia na rynku żywności) oraz sankcje nakładane na produkty z Rosji – podkreślał Gustaw Szarek z McKinsey&Company.

– Teraz firmy zupełnie inaczej patrzą na prowadzenie biznesu – recykling staje się ważniejszy niż pozyskiwanie surowca, energetyka odnawialna nie jest tylko związana z ochroną klimatu, ale i bezpieczeństwem, np. biometan nagle stał się tańszy niż gaz ziemny. Zielona transformacja to nadal niezbędny element, ale wynika dziś nie tylko z potrzeby zazieleniania biznesu, ale szukania dla niego stabilności i opłacalności – mówił.

Jak powinno się zmienić otoczenie regulacyjne, aby pomóc firmom? Michał Motylewski z kancelarii Dentons podkreślał, że wspólnym mianownikiem obecnych debat jest dywersyfikacja.

– Ubolewam tylko, że dopiero wojna w Ukrainie była impulsem, który zweryfikował propagandę, wcześniej nam towarzyszącą – zaznaczył. – Potrzebna jest determinacja do realizacji transformacji klimatycznej, wyrażona konkretnymi zmianami, takimi jak zapowiedziane na kongresie uchylenie ustawy odległościowej dla wiatraków do końca czerwca.