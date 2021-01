Eurocash debiutuje w Zielonym Indeksie

Grupy kapitałowe prezentują dane finansowe w ujęciu skonsolidowanym. W przypadku emisji gazów cieplarnianych (GHG) bywają wyjątki od takiej reguły. Tak raportuje swoje emisje Eurocash SA, spółką wiodącą w grupie o takiej nazwie. Spółka matka sieciowej struktury konsekwentnie realizuje zieloną politykę – mimo zewnętrznych ograniczeń.

Rosną i emitują

Relatywnie mniej

Działania obniżające emisje

Zielony transport

Zielona infrastruktura

W 2019 roku Eurocash SA przyczyniła się do bezpośredniej emisji (tzw. zakres 1 ) 11,03 tys. ton ekwiwalentu CO2e, z czego 7,1 tys. przypadało na emisje towarzyszące spalaniu paliw kopalnych w źródłach stacjonarnych, reszta na emisje lotne. Wolumen bezpośrednich emisji zwiększył się w 2019 r. w porównaniu z 2018 r. o 35,8 proc.Ponad trzykrotnie większy był poziom emisji pośrednich gazów cieplarnianych powstających przy produkcji kupowanej energii elektrycznej i cieplnej (tzw. zakres 2). W 2019 r. wyniósł 37,9 tys. ton i był o blisko 1,2 proc. większy niż w 2018 roku.Łącznie wolumen emisji gazów cieplarnianych zakresu 1 i 2 Eurocash SA w 2019 roku wynosił 48,93 tys. ton ekwiwalentu CO2e i w porównaniu z 2018 rokiem wzrósł o 3,34 tys. ton (o 7,3 proc.).Według wyjaśnień biura prasowego spółki, wzrost emisji miał związek z większym poziomem i obrotów , jak i zakresu jej działalności, m.in. na skutek rozwoju organicznego oraz przejęć spółek handlowych z rynku. W istocie, w 2019 r. obroty Eurocash SA zwiększyły się o ponad 420 mln zł (o 2,9 proc.), a grupy Eurocash o ponad 2 mld zł (o 8,8 proc.).W 2019 roku Eurocash SA osiągnęła 15,2 mld zł przychodów. Na 1 mln zł przychodów przypadło zatem 3,22 ton CO2e. Poziom ten zwiększył się w porównaniu z 2018 r. (3,09 ton CO3e/1 mln zł) o 4,2 proc., przy wzroście samych przychodów o wspomniane 2,9 proc.Na 1 mln zł EBITDA w 2019 r. (łączna jej wartość - 501,01 mln zł), Eurocash SA zanotowała emisję 97,66 ton CO2e, w porównaniu ze 154,86 tonami w 2018 r. Był to zatem mniejszy relatywny wolumen emisji o 36,9 proc., przy wzroście wartości EBITDA rdr o 70,2 proc. (EBITDA 2018 r. - 294,4 mln zł).Na 1 pracownika Eurocash SA (8711 osób) przypadło w 2019 r. 5,62 tony emisji CO2e, w porównaniu z 5,2 tonami w 2018 r. Poziom tego wskaźnika zwiększył się zatem o 420 kg/1 pracownika, tj. o 8,1 proc., przy spadku zatrudnienia 0,7 proc. (8769 z 2018 r.).Dwa główne źródła emisji GHG w Eurocash SA to eksploatacja dużej floty samochodów oraz produkcja kupowanej energii elektrycznej i cieplnej. Świadczą o tym następujące dane za 2019 rok:- flota grupy Eurocash zużyła blisko 9,5 mln litrów paliwa (PB, ON, LPG), emitując przy tym 24,1 tys. ton CO2,- grupa zużyła 43,4 GWh energii elektrycznej (- 1 proc. rdr) i 37,7 tys. GJ energii cieplnej (+26 proc.). Produkcji takiego wolumenu energii przez polską energetykę zawodową towarzyszyła emisja 33,4 tys. ton CO2 (przeliczenie własne, oparte na danych KOBiZE).Na ograniczaniu obu rodzajów emisji skupia się przyjęta przez zarząd spółki, a dotycząca także całej grupy, polityka środowiskowa, w tym programy: „Zielony transport” i „Zielona infrastruktura”.Polityka środowiskowa ma zarazem szersze cele, np. racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych (w tym powietrza, wody, energii i paliw), doskonalenie technologii i procesów logistycznych (by były one przyjazne środowisku oraz zaspokajały potrzeby kontrahentów), zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, w tym zmniejszanie ilości odpadów i uciążliwych emisji.Od 2017 r. w Grupie Eurocash trwa "hybrydowa rewolucja". Zarząd zadecydował wtedy, by kupić prawie 350 aut (z segmentu B) z napędem spalinowo-elektrycznym.W 2018 roku spółka całkowicie wycofała się z zakupu aut z napędem diesla, a w 2019 r. podjęto decyzję, że wszystkie auta z segmentów B, C i D będą wyposażone w napęd hybrydowy.W końcu 2019 roku flota Eurocash liczyła już 970 takich samochodów, a plan zakupów na 2020 rok zakładał nabycie kolejnych 400 aut z segmentu B.W 2019 r. flota zużyła blisko 9,5 mln litrów paliwa (PB, On, LPG), emitując przy tym 24,1 tys. ton CO2Realizacja planu „zielonego transportu” zakłada również edukowanie kierowców w zakresie ekologicznego stylu jazdy, co bezpośrednio przekłada się na redukcję szkodliwych emisji.W 2018 roku Eurocash SA rozpoczął realizację projektu „Zielone biuro”, nakierowanego na administrację spółki i grupy Eurocash. Zakłada on dostosowanie i restrukturyzację zarządzanych przez firmę obiektów do wymagań określanych w certyfikatach – np. zarządzania odpadami, wyboru materiałów biurowych, edukacji pracowników.W 2019 roku środowiskową certyfikację uzyskało warszawskie biura spółki, a do końca 2020 roku zakładano, że zielona certyfikacja będzie przeprowadzona w pozostałych trzech lokalizacjach, czyli w: Błoniu, Komornikach i Kopaninie.Ograniczanie zużycie prądu przez biura i sklepy Eurocash SA i całej grupy jest realizowane m.in. poprzez stosowanie bardziej energooszczędnych źródeł światła. Jednak istotne ograniczenie emisji GHG, towarzyszącej kupowanej energii, leży poza kompetencjami spółki i zależy od zmiany miksu polskiej energetyki w kierunku większego udziału energii wytwarzanej z OZE.