Grupa Jerónimo Martins w Polsce debiutuje w Zielonym Indeksie

Sklepy sieci Biedronka odwiedza codziennie 4 mln klientów. Jeśli nawet zwracają uwagę na prowadzone modernizacje i inwestycje, co zapewne część z nich nie wie, że chodzi tu nie tylko o komfort robienia zakupów i biznesową efektywność, ale także o zmniejszenie śladu węglowego.

Wskaźniki względne

Jak grupa obniża emisje

Zielona Biedronka

Wyzwanie: transport i emisje

Na 1 mln zł przychodów grupy w 2019 r. (54,1 mld zł) przypadła emisja 17,67 ton CO2e. W porównaniu z 2018 r. (emisja 19,52 ton/1 mln zł przychodów) wskaźnik ten zmalał o 9,5 punktu procentowego, przy wzroście przychodów o 8,9 proc. rdr.Na 1 mln zł EBITDA grupy w 2019 r. (3,97 mld zł) przypadła emisja 240,8 ton CO2e. Była ona o 9,4 pp mniejsza niż w 2018 r. (265,75 ton/1 mln EBITDA), przy wzroście EBITDA o 8,8 proc. rdr.Na 1 pracownika grupy JM w Polsce w 2019 r. przypadła emisja 13,48 ton CO2e, w porównaniu z 14,34 tonami w 2018 r., czyli zmalała o 6 pp, pomimo większej o 4,9 proc. liczby pracowników.Działania przyczyniających się do ograniczania emisji GHG są wpisane w biznesową strategię. Modernizowanie sklepów i centrów dystrybucyjnych, służące celom "czysto biznesowy" wiąże się z wprowadzaniem rozwiązań i technologii, które zmniejszają zużycie energii i ślad węglowy.Co roku ok. 250 sklepów sieci Biedronka przechodzi gruntowny remont, dzięki czemu m.in. poprawia się ich efektywność energetyczna. We wszystkich nowych i odnawianych sklepach montowane są drzwi do lodówek, które istotnie ograniczają straty energii, instalowane jest oświetlenie LED, wymieniane są instalacje grzewcze i wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Ponadto lepiej izoluje się dachy i ściany, montuje systemy zdalnego zarządzania budynkami. Dodatkowo grupa zainstalowała drzwi chłodnicze w ok. 400 sklepach oraz wymieniła oświetlenia fluorescencyjne na LED w ok. 800 sklepach. Według szacunków zarządu sieci Biedronka, po remontach zużycie energii w sklepach spada średnio o 15 proc., a w ślad za tym emisja CO2.Do ochrony klimatu przyczynia się ponadto wymiana - podczas remontów sklepów - systemów chłodnictwa spożywczego. W zastępstwie freonu (HFC) stosuje się gazy naturalne – CO2 i propan. W 2019 r. zmiany te wprowadzono w 252 sklepach.Jako przykład „dobrej praktyki” zarząd sieci Biedronka wskazuje, że w wózkach widłowych pracujących w centrach dystrybucyjnych zamiast akumulatorów kwasowo-ołowianych stopniowo wprowadzane są bardziej wydajne baterie litowo-jonowe.W listopadzie 2019 r. otworzono na warszawskiej Białołęce pierwszy sklep Biedronki, który został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najbardziej ograniczyć jego wpływ na środowisko.Placówkę wyróżniają proekologiczne rozwiązania technologiczne, m.in.: 160 paneli fotowoltaicznych na dachu, oświetlenie parkingu w 100 proc. zasilane energią odnawialną, nowoczesny system klimatyzacji i chłodzenia funkcjonujący w oparciu o naturalne gazy chłodnicze, lodówki oraz zamrażarki monitorujące temperaturę.Ponadto udostępniono bezpłatną stację ładowania pojazdów elektrycznych i stację rowerów miejskich Veturilo Biedronka-Modlińska.Grupa JM obniżyła w 2019 r. emisje zakresu 1 i 2, ale wzrosły emisje zakresu 3, czyli w obszarze logistyki, w tym w transporcie. Ma to związek głównie z rosnącą sprzedażą sieci Biedronka i Hebe. Powoduje to większe wolumeny dostaw towarów własną flotą ciężarówek (w tym 1200 naczepami z agregatami chłodniczymi, połączonymi z wynajmowanymi ciągnikami), ale także częstsze podróże samochodami służbowymi.W latach 2018-2019 zużycie oleju napędowego w transporcie towarów w sieci Biedronka wzrosło o 46,5 proc., a paliwa do osobowych samochodów służbowych o 35 proc. Problem ten łagodzony jest częściowo m.in. poprzez modernizację floty pojazdów. W 2019 r. w sieci Biedronka 95 proc. aut spełniało normy emisji spalin Euro 5 i 6.Sieć ta rozwija też system backhaulingu. Polega on na tym, że ciężarówka w drodze powrotnej ze sklepu zatrzymuje się u dostawców, by odebrać towary, które następnie trafiają do centrum dystrybucyjnego. Dzięki temu ogranicza się puste przebiegi ciężarówek.Stosując ten system flota Biedronki w 2019 r. przewiozła ponad 798 tys. palet (o 27 proc. więcej niż w 2018 r.), oszczędzając łącznie ponad 1,7 mln km, co z kolei pozwoliło uniknąć emisji 1481 ton CO2 do atmosfery.