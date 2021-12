Kompania Piwowarska debiutuje w Zielonym Indeksie

Największy wpływ na poziom emisji gazów cieplarnianych w wielu przedsiębiorstwach przemysłowych ma emisja pośrednia zakresu 2, czyli powstająca podczas produkcji kupowanej energii elektrycznej i cieplnej. Przykład Kompanii Piwowarskiej dowodzi, że można radykalnie obniżyć własny ślad węglowy działalności, korzystając w większym zakresie z OZE.

W 2020 r. Kompania Piwowarska przyczyniła się do emisji bezpośredniej (zakres 1) 29 883 ton, która była o 0,3 proc. mniejsza w porównaniu do 2019 r. Dane te obejmują emisje towarzyszące produkcji energii wytwarzanej wewnętrznie z gazu ziemnego, oleju opałowego i LPG, czyli spalanie ich w kotłowniach browarów w Poznaniu i w Tychach.

Radykalnie zmalała emisja pośrednia zakresu 2. W 2020 r. jej wolumen wynosił 45 371 ton, wobec 76 163 ton w 2019 r., czyli był o 40,4 proc. mniejszy. Tej skali redukcję spółka uzyskała na skutek mniejszego zużycia energii elektrycznej (o 3 proc.) i cieplnej (o 1,3 proc.). Miało to związek z mniejszą produkcją piwa (w ujęciu wolumenowym o 5,5 proc.), ale do redukcji przyczyniło się przede wszystkim prawie dwukrotnie większe w 2020 r. niż rok wcześniej zwiększenie udziału energii z OZE.

Łączna emisja CO2e w 2020 roku grupy Kompania Piwowarska wyniosła 75 254 ton. Była ona w porównaniu z 2019 r. (106 137 ton) mniejsza o 29,1 proc. W największym stopniu przyczyniła się do tego redukcja emisji zakresu 2, która w 2019 r. miała 72 proc. udziału w łącznej emisji CO2e (w 2020 r. zmalała do 60 proc.).

Wskaźniki relatywne emisji GHG

Sposoby ograniczania emisji GHG

Plany obniżenia emisji

W 2020 r. na 1 mln zł przychodów (4 345 mln zł) Kompania Piwowarska przyczyniła się do emisji 17,3 ton CO2e, wobec 24,1 ton w 2019 r., czyli wskaźnik ten zmalał o 28,2 p.p., przy mniejszych przychodach rdr. o 1,4 proc.Na 1 pracownika Kompanii Piwowarskiej w 2020 r. (2716 osób) przypadło 27,7 ton CO2e, wobec 39 ton w 2019 r., tj. wskaźnik ten był o 29 p.p. mniejszy rdr., przy mniejszej liczbie pracowników o 0,2 proc.Według danych spółki, na 1 litr piwa w 2020 r. przypadała emisja 5,59 kg CO2e.Opisane zwiększanie udziału OZE w zużyciu energii elektrycznej to - obok oszczędności w konsumpcji prądu - główne sposoby zmniejszania emisji GHG przez Kompanię Piwowarską.Ale energia elektryczna to nie jedyny obszar działań optymalizacyjnych. Część zużywanej energii cieplnej grupa produkuje sama, spalając np. biogaz powstający w browarze w Tychach. Biogaz powstaje podczas fermentacji metanowej związków organicznych w zakładowej podczyszczalni ścieków. Jest to paliwo przyjazne dla środowiska, ponieważ powstaje z substancji organicznych zawartych w ściekach, a jego spalanie generuje znacznie mniej zanieczyszczeń w porównaniu z węglem kamiennym czy olejem opałowym.Spółka podjęła też decyzję, by w browarze w Białymstoku sprawdzić możliwości wykorzystywania energii ze ścieków z odpadów w produkcji piwa. Technologia ta może istotnie zmniejszyć emisję CO2 powstającą przy produkcji ciepła.Zgodnie z wieloletnią umową zawartą w 2019 r. pomiędzy Kompanią Piwowarską a RWE, w czerwcu 2021 r. rozpoczęła się budowa farmy wiatrowej Lech Nowy Staw - ok. 50 km na południowy wschód od Gdańska. Składają się na nią trzy turbiny Nordex N149 o łącznej mocy 12 MW. Pierwsza dostawa energii elektrycznej z nowych turbin wiatrowych ma nastąpić na początku 2022 r., zwiększając w miksie energetycznym Kompanii udział energii z OZE.Patrz też: Ruszyła budowa farmy wiatrowej, która zasili polskie browary Istotne redukcje CO2 przynosi grupie optymalizacja łańcucha dostaw, w tym: usprawnienia w sieci dystrybucji, transport towarów w pełni załadowanymi pojazdami oraz alokacja zapasów (np. dostarczanie produktów bezpośrednio z browarów do klientów, z pominięciem magazynów). Dzięki takim działaniom, grupa od roku 2017 do 2020 ograniczyła emisję CO2 transportu o 9 proc.Zarazem już wszystkie samochody dostawcze grupy spełniają normę emisji spalin Euro 6, choć nie wszystkie kontraktowane na zewnątrz samochody ciężarowe.Kompania Piwowarska wyznaczyła już cele i zadania w obszarze środowiskowym i społecznym do 2030 r. Są one zbieżne z perspektywą globalną, wyrażoną w „Wizji Środowiskowej Grupy Asahi 2050”, jaką przedstawiła Asahi Europe & International dla spółek europejskich.A oto niektóre założenia tego programu:– do 2025 r. – używanie przez browary w 100 proc. energii elektrycznej z OZE, redukcja emisji zakresu 1 i 2 do zera,– do 2030 r. – uzyskanie w działalności browarów neutralności węglowej (także przez dalsze zmniejszania zużycia wody na 1 l piwa, w 100 proc. recykling opakowań wielokrotnego użytku), współpraca z partnerami i redukcja CO2 o 30 proc. w porównaniu z poziomem 2020 r. emisji pośredniej zakresu (scope) 3,– do 2050 r. – uzyskanie pełnej neutralności węglowej, także w łańcuchu dostaw.