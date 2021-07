Zielony Ład to duże koszty. Trzeba je sprawiedliwie rozłożyć

Spodziewane wprowadzenie regulacji na poziomie europejskim obejmujących systemem redukcji emisji dwutlentu wegla w budownictwie i transporcie może być bardzo kosztowne dla obywateli. W swoim najnowszym raporcie Forum Energii podpowiada, co zrobić, by bolało jak najmniej.

Koszty będą rosły

Wsparcie dla najsłabszych

Eksperci Forum Energii wskazują, że dotychczasowe doświadczenia nie pozostawiają wątpliwości, że najskuteczniejszą metodą mobilizowania konsumentów do inwestowania w niskoemisyjne technologie, a producentów do ich oferowania – są bodźce cenowe. Oznacza to, że dla wyrównywania szans i zwiększenia atrakcyjności czystych technologii w budownictwie i transporcie konieczne jest uwzględnienie pełnych kosztów produkcji energii. Jak twierdzą, takie podejście stosowane jest już stosowane w innych sektorach – płacimy za ścieki, emisje w przemyśle i elektroenergetyce, produkcję odpadów.To jednak oznacza wzrost kosztów – zarówno użytkowania budynków, jak i transportu. Co zrobić, by te koszty były możliwe do zaakceptowania dla obywateli. Jak twierdzą eksperci Forum Energii ich propozycja dotycząca wprowadzenia mechanizmu wyceny kosztu emisji w budynkach i transporcie skonstruowana jest w taki sposób, aby nie skutkowała pogłębieniem nierówności społecznych.Na czym polega pomysł FE? Proponują oni dwie opcje wprowadzenia wyceny kosztów emisji CO2 do budynków i transportu. Pierwszy pomysł to system rynkowy z korytarzem cenowym tzw. CATM (Climate Allowance Trading Mechanism), drugim - opłata CO2 – wprowadzana przez państwa członkowskie indywidualnie według unijnych zasad.Wspólnymi elementami tych propozycji jest to, że nowy system powinien działać poza systemem ETS, w obu przypadkach podmiotami zobowiązanymi do zakupu uprawnień są spółki obrotu gazem, dystrybutorzy paliw i węgla – to oczywiście spowoduje wzrost cen, dlatego też osiągnięte z tego tytułu wpływy powinny być w 100 proc. wykorzystane na przemyślaną redystrybucje do gospodarstw domowych. Działania powinny obejmować efektywność energetyczną, ograniczanie wzrostu kosztów ciepła, wsparcie rozwoju transportu zbiorowego, rozwój elektromobilności.- Od wyceny kosztów emisji w budynkach i transporcie nie uciekniemy. Jeżeli chcemy poprawić jakość powietrza i zmniejszyć oddziaływanie na klimat i środowisko. Należy jednak optować za rozwiązaniem, które, mobilizując do transformacji, nie pozbawi szans krajów ze specyficzną pozycją rozwojowej, jak Polska. Dobrze skonstruowany mechanizm redystrybucji będzie bardzo zwiększał szanse na osiągnięcie celu pośredniego w 2030 r. – przekonuje dr Sonia Buchholtz, współautorka analizy.