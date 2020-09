Zielony ład z korzyściami i zagrożeniami

Wdrażany w Unii Europejski Zielony Ład to olbrzymia szansa dla rozwoju regionu Europy Środkowo-Wschodniej, ale również spore wyzwanie. Eksperci wypowiadający się podczas New Energy Forum – konferencji organizowanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi, mówili o różnych następstwach zielonego ładu.

Zmiany wynikające ze zobowiązań Europejskiego Zielonego Ładu wpłyną też na miasta i ich funkcjonowanie.- Ciepłownictwo to też obszar, w którym Polska mocno różni się od Europy Zachodniej. Mamy dużo miejskich sieci ciepłowniczych i jest to zasób, który powinniśmy mądrze wykorzystać. Dekarbonizacja rodzi potrzebę zastąpienia ciepłowni opartych o węgiel. Jest to problem dla samorządów i ich spółek. Przyszłość widzimy w zielonym wodorze, pompach ciepła i innych nowych źródła energii, ale obecnie częściej rozwiązujemy złożone problemy samorządów i spółek miejskich, takich jak przedsiębiorstwa wodociągowe i zakłady gospodarki odpadami – przygotowując projekty odzysku energii z odpadów – uważa Aleksander Korytowski, inżynier ds. energetyki i kierownik projektu w Sweco Consulting.New Energy Forum odbyło się w ramach otwarcia IX edycji Akademii Energii – programu dla studentów i młodych absolwentów uczelni wyższych, którzy wiążą swoją przyszłość z branżą energetyczną. Hasło IX edycji Akademii Energii, to: “Energia na trudne czasy – kiedy kryzys puka do naszych drzwi.”