Zielony Ład zarażony koronawirusem

Głównym wyzwaniem dla Unii Europejskiej stała się teraz walka z koronawirusem i jego negatywnymi skutkami gospodarczymi. Ze strony kilku unijnych państw, w tym z Polski, pojawiły się propozycje złagodzenia Europejskiego Zielonego Ładu i zawieszenia systemu handlu emisjami. Komisja Europejska, przynajmniej na razie, odrzuca te pomysły, ale nie da się ukryć, że koronawirus wprowadził nieład w Zielonym Ładzie.

Kierunku nie zmienimy

Dodajmy, że obie wspomniane koncepcje - według programu prac Komisji - miały zostać przyjęte przed końcem marca 2020 r. Inne inicjatywy związane z Zielonym Ładem, które - jak się spekuluje - mogą być opóźnione, obejmują strategię dotyczącą surowców.Generalnie więc jest mało prawdopodobne, by europejski Zielony Ład w całości "został porzucony" na jakiś czas przez Komisję Europejską i państwa członkowskie (nie zapominajmy, że cieszył się on wsparciem większości członków UE). Jednak jest realne, że np. Polsce łatwiej będzie uzyskać ustępstwa w tej sprawieWiadomo, że Zielony Ład będzie kosztował dziesiątki miliardów euro. W sytuacji dużego spowolnienia gospodarczego w całej UE i kłopotów w wielu branżach unijnej gospodarki: od różnych sektorów usług po różne branże produkcyjne, dodawanie dodatkowych obciążeń - co mocno podkreślają niektórzy politycy - nie jest najlepszym rozwiązaniem.Z drugiej strony w wielu krajach UE, w tym i w Polsce, pojawiły się jednak komentarze, iż duża część pieniędzy, jakie UE i poszczególne państwa będą pompowały, by ratować gospodarkę po koronawirusie, powinna zostać przeznaczona na inwestycje związane z odnawialną energetykę, efektywnością energetyczną, recyklingiem i gospodarką o obiegu zamkniętym (i tak zasilą inwestycje). Z pewnością, przynajmniej w dużej mierze, tak się stanie.