Zielony pociąg energetyki nabiera rozpędu. Słońce i wiatr na topie

Zielona rewolucja energetyczna to wyzwanie, ale też szansa gospodarcza. Takie podejście do transformacji energetycznej zaczyna, jak się wydaje, brać górę. Technologiami, które w największym stopniu będą napędzały rozwój OZE w Polsce, są fotowoltaika i energetyka wiatrowa. Jeśli w tym roku zostanie uchwalona liberalizacja tzw. ustawy odległościowej i prawo dedykowane morskiej energetyce wiatrowej, to 2020 rok przejdzie do historii jako przełomowy dla wiatraków.









Prezes URE poinformował, że prowadzi prace nad tym, w jaki sposób efektywnie zagospodarować energię, która jest wytwarzana w lokalnych instalacjach prosumenckich. Chodzi przy tym o rozwiązania pozwalające uniknąć nadmiernych kosztów inwestycyjnych po stronie OSD i dających korzyści z lokalnego wytwarzania energii nie tylko samym prosumentom.- Zdefiniowaliśmy pewną, nazwijmy to, matrycę inwestycji, które miałyby wpisywać się w rozwój energetyki prosumenckiej i zagospodarować energię w sposób lokalny - wyjaśniał Gawin.- Tradycyjne pojmowanie energetyki sprowadza się do tego, że generacja podażą za zapotrzebowaniem na energię. Ale jeśli popatrzymy na rynki lokalne, gdzie mamy dużo mikroinstalacji, które pracują tak, jak pozwalają warunki atmosferyczne, to ta filozofia myślenia musi się odwrócić. Można powiedzieć, że teraz zapotrzebowanie powinno podążać za generacją i tu jest cały obszar dla usług elastyczności - wskazał Rafał Gawin.Bartłomiej Pawlak, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, ocenia, że jeśli popatrzeć na historię transformacji energetycznej w Polsce, na rozmaite procesy, które się teraz toczą, to mamy do czynienia z drugą rewolucją OZE.- Myślę, że dzisiaj stoimy przed ogromnymi wyzwaniami, bo transformacja energetyczna to jest chyba największe wyzwanie w perspektywie nadchodzących dekad - nie tylko gospodarcze, ale i cywilizacyjne. Mamy kolejną szansę jako Polska do skoku technologicznego, skoku gospodarczego - ocenił Bartłomiej Pawlak.Ważne przy tym, na ile skorzystamy z polityki UE.- Niektórzy mówią, że to polityka, niektórzy nazywają to dyktatem. Niektórym to się bardziej podoba, niektórym mniej. Takie są ramy, w których działamy. Dzisiaj praktycznie nikt się na to nie obraża, a można się zastanowić, jak zmaksymalizować efekt takich ram, w jakich nam przyszło funkcjonować. Wydaje się, że to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, to jest właśnie to drugie podejście - stwierdził Bartłomiej Pawlak.PFR stworzył program PFR Green Hub, z którego ma finansować inwestycje w odnawialne źródła energii.- Prowadzimy zaawansowane rozmowy zarówno z przedstawicielami sektora prywatnego, jak i spółek skarbu państwa. Również te spółki, zwłaszcza z sektora energetycznego, mają z jednej strony ogromne potrzeby uzupełniania swojego miksu energetycznego, a z drugiej strony, przynajmniej nie wszystkie, nie tak wielkie możliwości finansowe - wskazał Bartłomiej Pawlak.Zdaniem Janusza Gajowieckiego, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, 2020 rok będzie przełomowy dla energetyki wiatrowej na lądzie, ale również „tej, która będzie w przyszłości, za 5 lat, mamy nadzieję, morskiej energetyki wiatrowej”. Ocenił on, że te dwie technologie mają wszelkie atuty, aby pomóc w transformacji energetycznej Polski.- Otwarcie ustawy odległościowej dla wiatru to jest w następnych 10 latach 44 tys. miejsc pracy. Nowa ustawa offshorowa to jest kolejne około 30 tys. miejsc pracy w kolejnym dziesięcioleciu - wyliczał Janusz Gajowiecki.- Pracy jest przed nami jeszcze dużo. To przede wszystkim ustawa offshorowa. Jeżeli nie wejdzie w życie do końca tego roku, to nie będzie energetyki wiatrowej na morzu w Polsce w następnych latach. Tego musimy być świadomi - ostrzegł Gajowiecki.Joanna Wis-Bielewicz, Market Developer w Ørsted, opowiedziała, jak koncern, który jeszcze w 2006 roku nazywał się Dong, czyli Danish Oil and Natural Gas i którego działalność operacyjna była związana z paliwami kopalnymi, przekształcił się w Ørsted z 28-proc. udziałem w globalnym sektorze morskiej energetyki wiatrowej i 86-proc. udziałem OZE w portfolio.Poinformowała, że koncern chce łączyć energetykę wiatrową na morzu z wykorzystaniem wodoru, a także rozwija energetykę wiatrową na lądzie. Wskazała ponadto na spadek cen energii z morskich wiatraków oraz podkreśliła, podobnie jak prezes PSEW, znaczenie tempa prac nad ustawą offshorową.- Widzimy wysiłki Ministerstwa Klimatu. Widzimy tę codzienną pracę i naprawdę ogromne przyspieszenie, jeśli chodzi o ustawę offshorową. Rzeczywiście ta ustawa powinna wejść w życie jak najszybciej, żeby firmy, które w tej chwili mają projekty, mogły w pierwszej transzy uzyskać wsparcie i notyfikację KE według obecnie obowiązującej regulacji co do pomocy publicznej. To jest bardzo ważne dla dynamicznego rozwoju rynku. Wierzymy, że to nastąpi - powiedziała Joanna Wis-Bielewicz.Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, wskazał, że rynek energetyki odnawialnej napędzany jest przez wiatr i słońce.- Świat poszedł w kierunku bezemisyjnych, pogodowo zależnych źródeł OZE. W ciągu roku na świecie przybywa w granicach 100 GW fotowoltaiki, 50 GW nowych mocy wiatrowych, głównie na lądzie, ale wchodzą już morskie. Inwestycje, które sięgają 600 mld dolarów rocznie, to w 90 proc. są słońce i wiatr - wyliczał Grzegorz Wiśniewski.Mówiąc o sytuacji w Polsce, wskazał, że jeśli obecnie mówi się o rozwoju energetyki odnawialnej, „to tak naprawdę domyślamy się, że głównie chodzi o energetykę wiatrową i słoneczną”.- Kłopot to jest transformacja naszego sposobu myślenia jako energetyków. Wiem, że OZE to są źródła, które wywołują duże wyzwania, ale operatorzy sobie radzą i ważne, żeby próbować dostosowywać system do tych źródeł, a nie bronić się przed nimi - ocenił Wiśniewski.Agnieszka Kulińska, partner w kancelarii Dentons, poinformowała, jak z perspektywy prawnika obserwującego sytuację regulacyjną i zjawiska w sferze inwestycji, poprzez pryzmat obsługiwanych podmiotów, wygląda sytuacja w energetyce odnawialnej w Polsce.- Faktycznie wzrost w energetyce odnawialnej jest realizowany głównie poprzez projekty fotowoltaiczne, które chyba zaskoczyły wszystkich. Nikt aż tak dynamicznego wzrostu projektów fotowoltaicznych się nie spodziewał - oceniła Agnieszka Kulińska.Wskazała, że drugą technologią, która generuje wzrost w sektorze OZE, jest energetyka wiatrowa na lądzie.- W tym przypadku mamy do czynienia z projektami, które wszystkie zostały dopuszczone do realizacji, otrzymały pozwolenia na budowę przed rokiem 2016, czyli przed wprowadzeniem w Polsce ustawy odległościowej. Z punktu widzenia regulacyjnego dalszy rozwój branży wiatrowej onshore jest determinowany złagodzeniem wymogów ustawy odległościowej - podkreśliła Agnieszka Kulińska.Wskazała, że bez liberalizacji ustawy odległościowej, która ograniczyła możliwości lokalizacji wiatraków (tzw. reguła 10H), pula rozwiniętych projektów farm wiatrowych na lądzie po prostu się skończy.- W tej luce pojawią się niewątpliwie wielkoskalowe projekty fotowoltaiczne. Już wiemy, że inwestorzy takie projekty szykują i rozwijają - dodała Agnieszka Kulińska.Cytaty pochodzą z debaty "Energia odnawialna w Polsce, w Europie, na świecie", która odbyła się w ramach XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Jej moderatorem był Edwin Bendyk, dziennikarz, publicysta "Polityki". Poniżej zapis wideo przedstawiający całą dyskusję.