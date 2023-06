Zielony wodór ma przyszłość, ale nie taką, jaką się przed nim rysuje

Produkcja, wykorzystanie, a przede wszystkim transport zielonego wodoru będą kłopotliwe. Potrzebna jest woda i... pieniądze. "Paliwo przyszłości" najlepiej byłoby zużywać w miejscu wytwarzania.

Zielony wodór (tj. wytwarzany z wykorzystaniem energii odnawialnej) ogłoszono paliwem przyszłości. W Unii Europejskiej ma zastąpić nie tylko gaz ziemny, ale i ropę.

Jego wykorzystywanie w przemyśle i do produkcji energii może być kłopotliwe, podobnie jak transport do takich odbiorców. Wykorzystanie istniejących gazociągów raczej nie będzie wchodzić w grę.

Proponuje się budowę specjalnych "wodorociągów". - Nie jestem przekonany, że nasze trwające już analizy potwierdzą, iż przesyłanie zielonego wodoru rurociągiem będzie najlepszym sposobem transportowania energii, którą ten wodór zawiera - zastrzega wiceprezes firmy Gaz-System Marian Krzemiński.

Pomysł wydaje się być genialny w swej prostocie: zielony wodór jako sposób na magazynowanie energii wytwarzanej przez zależne od pogody elektrownie wiatrowe czy fotowoltaiczne, które nie zawsze produkują energię, a niekiedy są wyłączane, bo produkują jej za dużo w stosunku do jej bieżącego zużycia.

Tę "nietrafioną" energię można by jednak magazynować w wodorze, to znaczy wykorzystać ją do produkcji wodoru (stąd nazwa "zielony").

Ta koncepcja wydaje się porywająca. Dlatego, że taki wodór mógłby przynajmniej w części zastąpić gaz ziemny, służyć do produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz jako paliwo do samochodów.

Jednak diabeł tkwi w szczegółach. Wiceprezes Gaz-Systemu Marian Krzemiński podczas Forum Wizja Rozwoju przypomniał, że produkcja zielonego wodoru w taki sposób wymagałaby bardzo dużych ilości wody.

- Wielkoskalowa energetyka wodorowa spowoduje, że tam, gdzie się pojawi, może zacząć się problem z wodą - powiedział Krzemiński. To oznacza, że raczej nie wchodzą w grę wielkie instalacje wodorowe w tych częściach Polski, które już dziś zmagają się z deficytem wody. To np. Wielkopolska i Kujawsko-Pomorskie.

Dużym problemem może być także transport wodoru do jego odbiorców

Kolejne pytanie brzmi, co z tak wyprodukowanym wodorem zrobić. Dziś proponuje się m.in., żeby go przesyłać istniejącymi gazociągami, mieszając ten surowiec z gazem ziemnym. Ale to wcale nie jest takie oczywiste ani proste.

- Wiemy, że domieszka wodoru do gazu ziemnego nie przekraczająca 2 proc. nie pociągnęłaby za sobą szkód dla infrastruktury przesyłowej - tłumaczył Marian Krzemiński, wiceprezes firmy Gaz-System. - Ale jeśli domieszka przekracza 2 proc., zaczynają się problemy. Pierwszy jest technologiczny, bo wodór na różnych stykach czy zaworach może łączyć się z tlenem, zamieniać w wodę i to może mieć negatywny wpływ na infrastrukturę, np. powodując korozję.

Drugi problem polega na tym, że nie wszyscy odbiorcy gazu są dostosowani do spalania takiej mieszaniny. A jeśli choćby jeden odbiorca nie będzie do tego dostosowany, to Urząd Regulacji Energetyki nie zgodzi się na mieszanie gazu ziemnego z wodorem.

- Patrząc na najbardziej zaawansowanie pod tym względem państwo, czyli Niemcy, wygląda na to, że mieszanie wodoru z gazem ziemnym będzie rozwiązaniem tymczasowym, a docelowo producenci i odbiorcy wodoru będą łączeni wodorociągami - mówi Andrzej Kensbok, wiceprezes Gaz-System.

Nie wiadomo jeszcze, kto miałby pokryć koszty budowy rurociągów do przesyłu wodoru

Problem polega na tym, że wodorociągi będą bardzo kosztownymi inwestycjami. I jak zwracają uwagę przedstawiciele Gaz-Systemu, ich budowa wykracza poza obecne możliwości finansowe i kredytowe operatorów sieci gazociągowych (tym bardziej, że na początku wodorociągi nie będą przynosiły dużych dochodów).

Władze UE, choć forsują zielony wodór i gospodarkę wodorową, nie dały na razie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób poszczególne kraje UE miałyby finansować budowę infrastruktury wodorowej.

- Niemcy mówią, że da się przesyłać wodór rurociągami, ale potrzebują na to 50 mld euro – mówi Marian Krzemiński. - My nie mamy takich możliwości finansowych, żeby szybko dostosować naszą infrastrukturę do przesyłu wodoru. Nie jestem też przekonany, że z prowadzonych przez nas analiz wyjdzie, iż to rurociąg będzie najlepszym sposobem transportowania energii zawartej w wodorze.

Krzemiński podziela opinię, że bardziej efektywne byłoby produkowanie z zielonego wodoru, w miejscu jego wytworzenia, energii elektrycznej i przesyłanie jej tam, gdzie ona jest potrzebna. Bo infrastrukturę do przesyłu prądu już mamy.

- Najlepiej byłoby wykorzystywać ten wodór na miejscu, lokalnie - ocenia Krzemiński. Wtedy nie trzeba by go było nigdzie przesyłać, bo zużywany byłby tam, gdzie jest produkowany, służąc np. do produkcji prądu, ciepła czy jako paliwo do miejskich autobusów.

Instalacje do produkcji zielonego wodoru mogłyby powstawać chociażby w sąsiedztwie zakładów chemicznych czy azotowych, które wykorzystywałyby go na własne potrzeby, ponieważ w związku z unijną polityką klimatyczną będą potrzebować coraz więcej zielonej energii.

Już trwają przymiarki, by taką instalację wybudować w sąsiedztwie Zakładów Chemicznych "Police", bo także ze względu na bliskość dużych zasobów wody (Zalew Szczeciński), potrzebnej do produkcji wodoru, wydaje się to bardzo dobrą lokalizacją.

Wodór ma zatem przed sobą przyszłość, ale niekoniecznie taką, jaką się przed nim rysuje.