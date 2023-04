Zielony wodór to paliwo przyszłości. Polska nie może przespać szansy

Zielony wodór to klucz do spełnienia celów klimatycznych przy utrzymaniu w Europie nowoczesnego przemysłu i miejsc pracy. Polska nie może przespać swojej szansy - podkreślił europoseł i były premier Jerzy Buzek.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego szczególną uwagę poświęcimy tradycyjnie energetyce: sprawiedliwej transformacji, rozwojowi atomu, fotowoltaiki czy energii wiatrowej. Nie zabraknie też najgorętszego obecnie tematu - czyli wodoru - powiedział Jerzy Buzek.

Zielony wodór to paliwo przyszłości. Będzie kluczem do spełnienia celów klimatycznych. Co więcej, wszystkie państwa UE startują tu mniej więcej z tego samego pułapu. Polska nie może przespać swojej szansy, i o to na pewno będę po raz kolejny apelował - podkreślił.

Za chwilę usiądę do stołu negocjacyjnego z Radą, pod znakiem tych rozmów upłynie mi druga połowa roku i bardzo jestem ciekaw dyskusji w tej sprawie podczas kongresu - będę się w nią uważnie wsłuchiwał - dodał.

Na ten temat będziemy dyskutować podczas debaty "Wodór – ratunek dla europejskiego przemysłu?" w trakcie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się 24-26 kwietnia w Katowicach.

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego nie zabraknie najgorętszego obecnie tematu - czyli wodoru

Jerzy Buzek został zapytany o to, co w tym roku znajdzie się w centrum uwagi podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

"Którąkolwiek z kwestii gospodarczych będziemy w tym roku omawiali, z pewnością ważne będą dwie sprawy: wojna w Ukrainie i pytanie, jaka powinna być nasza - Europejczyków - odpowiedź na amerykański plan finansowy ożywienia gospodarczego i walki z inflacją IRA" - odpowiedział europoseł.

Jak dodał, "tematów będzie oczywiście wiele". "Od cyfryzacji i sztucznej inteligencji, włączając ostatnie kontrowersje choćby wokół ChatGPD, przez rynek finansów, do przemysłu kosmicznego, innowacji i współpracy nauki z biznesem. Szczególną uwagę poświęcimy tradycyjnie energetyce: sprawiedliwej transformacji, rozwojowi atomu, fotowoltaiki czy energii wiatrowej - rząd wykonał w końcu pół kroku w tył w sprawie szkodliwej ustawy 10H, więc głos tej branży będzie tu szczególnie ciekawy. Nie zabraknie też najgorętszego obecnie tematu - czyli wodoru" - podkreślił Buzek.

Zielony wodór to paliwo przyszłości i klucz do spełnienia celów klimatycznych

Dopytywany w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" , dlaczego wodór jest najgorętszym tematem europoseł odparł, że "zielony wodór - a więc produkowany w procesie elektrolizy zasilanej energią odnawialną - to paliwo przyszłości". "Będzie on kluczem do spełnienia naszych celów klimatycznych przy jednoczesnym utrzymaniu nowoczesnego przemysłu i miejsc pracy w Europie. Co więcej, wszystkie państwa UE startują tu mniej więcej z tego samego pułapu - Polska nie może przespać swojej szansy, i o to na pewno będę po raz kolejny apelował! W Parlamencie Europejskim odpowiadam za rozporządzenie i dyrektywę nt. unijnego rynku wodoru i gazów odnawialnych" - podkreślił Buzek.

"Za chwilę usiądę do stołu negocjacyjnego z Radą, pod znakiem tych rozmów upłynie mi druga połowa roku i bardzo jestem ciekaw dyskusji w tej sprawie podczas kongresu - będę się w nią uważnie wsłuchiwał, a mam ten komfort, że stanowisko Parlamentu przedstawiać będzie mój doradca Ryszard Pawlik" - dodał.

Na uwagę, że dane o PKB Polski i prognozy nie napawają szczególnym optymizmem i pytany czy to tylko dane statystyczne, czy też rzeczywiście sytuacja jest poważna, Buzek odpowiedział, że o tym, jak jest źle, słyszy wszędzie - w wielkich i małych miastach, na wsi, robiąc zakupy na targu, na stacji benzynowej, w aptece, jadąc pociągiem czy komunikacją miejską.

Buzek: Ogromna pula unijnych funduszy, które pomogłyby w napędzaniu gospodarki, pozostaje zablokowana

"A jeżdżę po Polsce bardzo dużo! Ludzi przytłacza drożyzna, wbrew temu, co głosi rząd, pogłębia się bieda - w tym ubóstwo energetyczne, firmy nie upadają tylko dzięki nadludzkim wysiłkom naszych przedsiębiorców, Polki i Polacy albo w ogóle nie mają oszczędności, albo łatają nimi dziury w domowych budżetach. Na szczęście ogromnie pozytywną rolę odegrali Ukraińcy, którzy niemal z miejsca weszli na rynek pracy i stanowią potężną siłę nabywczą - płacą podatki i składki ZUS, ale to nas tylko nieco ratuje" - zaznaczył europoseł.

"Rząd w roku wyborczym woli zalewać nas propagandą sukcesu; obawiam się, że poszczególni ministrowie - zamiast rozwiązywać konkretne problemy - ruszą w Polskę z kampanią wyborczą" - ocenił Buzek. Według niego, Polska nie spełnia kryterium dotyczącego karty praw podstawowych UE. "Ogromna pula unijnych funduszy, które pomogłyby w napędzaniu gospodarki, pozostaje zablokowana" - podkreśla polityk.

Zdaniem Buzka, jeśli jesienne wybory wygra opozycja, to na pewno zrobi wszystko, żeby te środki odblokować. "Impas wokół tych tak potrzebnych Polsce wypłat to wyłącznie wynik kalkulacji wyborczych i wewnętrznych przepychanek wewnątrz obozu tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Realne potrzeby małych i średnich firm, rolników czy samorządów, które w dużym stopniu finansują przecież nasze szpitale, szkoły czy transport publiczny, zdają się nie mieć dla obecnego rządu żadnego znaczenia" - podkreślił europoseł.

Tymczasem - jak dodał - "u naszych sąsiadów te pieniądze są już od miesięcy inwestowane dla pożytku ludzi".

"Druga sprawa. Na szczęście panuje u nas zgoda co do tego, że wsparcie dla Ukrainy jest oczywiste w czasie, gdy trwa tam okrutna wojna; ale chcielibyśmy także brać udział w przyszłej odbudowie Ukrainy, a zwłaszcza - stać się ambasadorem Ukraińców w ich drodze do pełnego członkostwa w Unii Europejskiej. Trudno to sobie wyobrazić w sytuacji tak uporczywych konfliktów Zjednoczonej Prawicy z instytucjami europejskimi i ciągłego negowania sensowności naszej obecności w UE i sensowności istnienia Unii jako takiej" - powiedział Buzek.