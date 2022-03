Zielony zwrot Unii przyśpieszy, ale Polska jest w dobrej sytuacji

Eksperci nie spodziewają się, aby zielony zwrot Unii Europejskiej został odwrócony wskutek agresji Rosji na Ukrainę; wręcz przeciwnie – należy się spodziewać jego przyśpieszenia - może nie na poziomie zmian legislacji, ale determinacji w realizacji. To już widać po projekcie zmian Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Polska w obecnych uwarunkowaniach jest w całkiem dobrej sytuacji.

Nie jest źle

Zmiana polityki

OZE zamiast importu paliw kopalnych

Nadgonić stracony czas

Podkreśla, że krokiem w kierunku niezależności Polski od rosyjskich dostaw jest np. Baltic Pipe i terminal LNG.Wojna na Ukrainie zmieniła także postrzeganie energetyki jądrowej.- Widzimy deklaracje niektórych krajów UE mówiących, że energetyka jądrowa musi powrócić lub - tak jak w przypadku Polski - musi się pojawić. Trzeba jednak pamiętać, że przy dużym przyroście źródeł odnawialnych energetyka jądrowa nie rozwiązuje wszystkich problemów, które zażegnują np. źródła gazowe stabilizujące pracę sieci energetycznej - podkreśla Dorota Dębińska-Pokorska.W jej ocenie Polska - na tle innych krajów UE - wygląda w tej układance całkiem dobrze.- Nasz plan niewiele się musi zmienić. Mamy plany dywersyfikacji dostaw ropy i gazu, obserwujemy rozwój źródeł odnawialnych i trwa dyskusja wokół lądowych farm wiatrowych. Nie łączyłabym jej jednak raczej z reperkusjami wojny w Ukrainie, ponieważ dyskusja o wiatrakach czy fotowoltaice jest powiązana ze stanem sieci elektroenergetycznych w Polsce. To sieci w Polsce wyznaczają tempo przyrostu OZE, a nie działania wojennel; to są wyzwania związane z pracą systemu elektroenergetycznego - ocenia Dorota Dębińska-Pokorska.Dystrybutorzy energii oraz PSE co roku wydają na inwestycje sieciowe kilka miliardów złotych.- To nie jest problem tylko wielkości nakładów w sieci elektroenergetyczne. W ostatnich latach nastąpiło gigantyczne przyśpieszenie inwestycji w sieci. Dyskusja o sieciach to fundamentalna zmiana podejścia do zarządzania siecią i źródłami energii - wskazuje Dorota Dębińska-Pokorska.W związku z wojną na Ukrainie pojawił się też nowy problem dla Polski. Dla części zagranicznych inwestorów Polska może stać się krajem zwiększonego ryzyka - z uwagi na sąsiedztwo z Ukrainą i bliskość wojny.- Ja takiego zjawiska nie widzę... Obserowaliśmy dużo obaw z tym związanych tuż po wybuchu wojny, świat wstrzymał oddech, było kilka dni niepokoju, ale teraz nie dostrzegam żadnego inwestora zagranicznego, który miałby tego typu zastrzeżenia, że to czynnik ryzyka, że będziemy krajem frontowym - zapewnia Dorota Dębińska-Pokorska.Wielu komentatorów podkreśla, że ceny surowców energetycznych będą rosły.- Wynika to z wieloletnich zaniedbań i jest konsekwencją faktu, że przez lata ulegaliśmy naiwnie pokusie, za którą dzisiaj musimy zapłacić. Radykalne i gwałtowne ucywilizowanie europejskiej energetyki będzie kosztowne, lecz dzisiaj wyjście ze strefy komfortu nie może już podlegać dyskusjom - dodaje Michał Kaczerowski.Realizowane obecnie kontrakty z agresorem muszą zakończyć się natychmiastowo i wymagają jedności oraz szczególnej współpracy Unii Europejskiej.- Nastąpiła zaskakująca zmiana polityki niemieckiej, która zaszła w sposób diametralny i to wręcz z dnia na dzień. Oceniam to pozytywnie, ale kluczowa tutaj będzie konsekwencja i dynamika wdrażania ważnych zapowiedzi. Przypuszczać należy, że korekcie ulegnie strategia energetyczna całej Unii. Powinniśmy jeszcze raz odpowiedzieć sobie na fundamentalne pytania, dotyczące kwestii nie tylko polityki klimatycznej i kosztów energetyki, ale także bezpieczeństwa - i to rozumianego zgodnie z najbardziej klasyczną definicją - w obliczu zaistniałego zagrożenia - wskazuje Michał Kaczerowski.Tutaj, w jego ocenie, mamy do dyspozycji OZE, które mają niesamowitą przestrzeń do dalszej ekspansji w Polsce i Unii.- Trendy, które do tej pory obserwowaliśmy w przypadku OZE, teraz powinny tylko przyspieszyć. Nie mam żadnych wątpliwości, że odnawialne źrodła energii - z energetyką wiatrową na czele - powinny być fundamentem naszego bezpieczeństwa energetycznego. OZE, a w tym energetyka wiatrowa, która jest zablokowana i nierozwijana od 6 lat, ma bardzo duży potencjał dalszego wzrostu - zapewnia Michał Kaczerowski.Jak zaznacza, zastanawiająca jest motywacja tych, którzy zatrzymali energetykę wiatrową na lądzie w 2016 r. Jednym z wówczas podnoszonych argumentów była m.in. troska o rzekome bezpieczeństwo energetyczne i niezależność, troska o lokalne społeczności oraz troska o wspieranie naszego krajowego łańcucha dostaw i ograniczenie "zagranicznych" wiatraków.Michał Kaczerowski podpowiada, że teraz powinniśmy pilnie, bez dyskusji, ponad partyjnymi podziałami, nie tylko zliberalizować zasadę 10H, ale także usprawnić permitting (proces wydawania wymaganych zgód, pozwoleń i decyzji administracyjnych - przyp. red.), aby projekty wiatrowe odmrożone oraz projekty uruchamiane od nowa mogły być realizowane możliwie jak najszybciej. Dzisiaj wymaga tego polska racja stanu.- Dzisiaj nie dopuszczam możliwości, że ustawa o inwestycjach w elektrownie wiatrowe nie zostanie pilnie zliberalizowana w kontekście 10H. Kwestionowanie energetyki wiatrowej na lądzie prowadzi do wzrostu cen energii i uzależnienia od paliw kopalnych. Kilku lokalnych polityków oparło ówcześnie swoje kampanie na niechęci do wiatraków, co dzisiaj szczególnie budzi kontrowersje i niezrozumienie w kwestii intencji i motywacji. Nie rozumiałem kompletnej blokady całej branży... Pamiętam, że wtedy - jako przedsiębiorca związany od lat z branżą energetyki wiatrowej - czułem się, jakbym został spoliczkowany. Dzisiaj energetyczna obdukcja felernych regulacji wskazuje na szerokie i liczne obrażenia różnych obszarów i dziedzin. Zatrzymanie wiatru na lądzie niesie z sobą wiele konsekwencji - przekonuje Michał Kaczerowski.Zwraca jednak uwagę, że w Polsce nie tylko branża energetyki wiatrowej została zatrzymana.- Z jednej strony ustawa odległościowa, z drugiej - brak konkretnej ostatecznej polityki energetycznej Polski, co nie służy żadnemu z sektorów... Mamy do czynienia także z kilkukadencyjną impotencją decyzyjną w sprawie energetyki jądrowej, co również nie służy planowaniu strategicznemu - zarówno po stronie administracji, jak i biznesu - podkreśla Michał Kaczerowski.Obecna sytuacja kryzysowa jest zatem dramatycznym pretekstem do naprawienia popełnionych błędów i nadgonienia straconego czasu. Wymaga to jedności i konsekwencji całego regionu, mobilizacji i porozumienia krajowej klasy politycznej oraz świadomości i gotowości poniesienia niezbędnych kosztów.To niewątpliwie czas próby, w której stawka wymyka się energetycznej czy gospodarczej klasyfikacji.