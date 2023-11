Złe wieści dla polskich inwestycji w mały atom. Amerykanie zamykają swój projekt

Amerykański koncern NuScale ogłosił zamknięcie projektu budowy małych reaktorów modułowych (SMR) w stanie Utah z powodu zbyt małego zainteresowania rynkowego projektem. To niepokojący sygnał dla Polski, gdzie także powstać mają takie reaktory.

Pierwszy komercyjny projekt firmy NuScale wdrożenia SMR w amerykańskim stanie Utah, nie dojdzie do skutku z powodu braku chętnych na energię produkowaną w małych modułowych reaktorach.

Technologię tą w Polsce wdrażać chce także Unimot i KGHM.

Zaniechanie pilotażowego projektu to zły znak dla rozwoju SMR-ów, które miały być szansą przemysłu na dekarbonizację. Problemem bowiem mogą okazać się koszty.

NuScale to amerykańska firma, która rozwija projekty małych, modułowych reaktorów, tzw. SMR. Jej technologia jako pierwsza w wyścigu o energię z małego atomu otrzymała certyfikację od Amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego (NRC). Teraz jednak okazuje się, że pierwszy komercyjny projekt, realizowany w Stanach, nie dojdzie do skutku.

W Utah nie znaleźli się chętni na energię z SMR-ów Nuscale

NuScale poinformował właśnie o zakończeniu projektu Carbon Free Power Project (CFPP), prowadzonego ze stanowym operatorem sieci elektroenergetycznej Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS). Przedsięwzięcie miało polegać na budowie sześciu modułów SMR typu VOYGR o mocy 77 MW każdy. Teraz jednak nie dojdzie do skutku.

„Pomimo znacznych wysiłków obu stron na rzecz rozwoju CFPP, wydaje się mało prawdopodobne, aby projekt miał wystarczającą liczbę odbiorców, aby kontynuować wdrażanie. Dlatego UAMPS i NuScale wspólnie ustaliły, że zakończenie projektu jest najrozważniejszą decyzją dla obu stron” - poinformowały strony projektu w komunikacie.

Prace nad projektem trwały 10 lat i zaangażowany w nie był także Departament Energii USA. Miał to być pierwszy komercyjny projekt NuScale, którego ukończenie planowano na 2030 r.

- Decyzja jest bardzo rozczarowująca, biorąc pod uwagę lata pionierskiej, ciężkiej pracy. Jednak ta decyzja jest najlepszym rozwiązaniem dla członków UAMPS uczestniczących w CFPP - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor UAMPS Mason Baker.

Prezes i dyrektor generalny NuScale John Hopkins zapewnił, że firma będzie kontynuować prace ze swoimi klientami krajowymi i międzynarodowymi nad wprowadzaniem na rynek amerykańskiej technologii SMR.

- Nasza praca z CFPP w ciągu ostatnich dziesięciu lat doprowadziła technologię NuScale do etapu komercyjnego wdrożenia; osiągnięcie tego kamienia milowego jest ogromnym sukcesem, który będziemy nadal rozwijać we współpracy z przyszłymi klientami – podkreślił szef Nuscale.

Co z projektami SMR w technologii NuScale w Polsce?

To ważna deklaracja z polskiego punktu widzenia, gdyż na technologię NuScale postawili też gracze w naszym kraju.

Jako pierwszy w Polsce tą technologią zainteresował się Unimot, który już w 2021 r. podpisał z NuScale porozumienie o współpracy przy badaniu możliwości jej wdrożenia w kraju.

Rok później, w lutym 2022 roku także KGHM podpisał umowę z NuScale. Miedziowy koncern chce zbudować modularną elektrownię jądrową o mocy 462 MW składającą się z sześciu modułów, każdy o mocy 77 MW. W lipcu tego roku projekt dostał już od Ministerstwa Klimatu i Środowiska decyzję zasadniczą, co jest swojego rodzaju zielonym światłem ze strony rządu na jego realizację.

Takiego „kamienia milowego” nie dostał chociażby Orlen, który również jest mocno zaawansowany w SMR-owym projekcie. Realizuje go jednak we współpracy z amerykańsko-japońskim konsorcjum GE Hitachi.

Czy skasowanie projektu w Utah, który miał być pierwszym, komercyjnym wdrożeniem, wpłynie na realizowane w Polsce inwestycje? Redakcja WNP.PL zapytała współpracujące w Polsce z Nuscale firmy o wpływ zaniechania projektu w Utah na realizowane w Polsce przedsięwzięcia. Czekamy na odpowiedź.

Gdy nie wiadomo, o co chodzi... Problemem w technologii SMR mogą okazać się koszty

Z deklaracji szefa Nuscale wynika, że pozostałe projekty, także te międzynarodowe, będą nadal realizowane. Jednak pytanie, czy i w innych przypadkach znajdą się chętni na energię z tych małych reaktorów modułowych. Kluczem bowiem są tu koszty.

Na początku roku Nuscale informował o aktualizacji kosztów produkcji energii w projekcie CFPP w Utah, które okazały się o wiele wyższe od pierwotnych szacunków. Wzrosły one z 58 do 89 dolarów za MWh i można założyć, to miało decydujący wpływ na brak zainteresowanych tak drogą energią, co doprowadziło ostatecznie do komunikowanego właśnie skasowania projektu.