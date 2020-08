Złoczew we mgle. Sierpień przyniesie przełom?

Związki zawodowe działające w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna otrzymały z resortu aktywów państwowych odpowiedź w sprawie Złoczewa. Nieco wcześniej minister Jacek Sasin odpowiedział na interpelację poselską dotyczącą m.in. uruchomienia tej odkrywki węgla brunatnego, a PGE poinformowała o odpowiedzi prezesa PGE na pismo burmistrza Złoczewa, też dotyczące odkrywki. Myli się jednak ten, kto twierdzi, że z tych kolejnych odsłon dyskusji o Złoczewie nic konkretnego zdaje się nie wynikać. Najbliższe tygodnie najprawdopodobniej przyniosą przełom. Oczekiwana jest ważna decyzja GDOŚ i nowa strategia PGE.

Być może PGE zajmie bardziej konkretne stanowisko w sprawie Złoczewa już za kilka tygodni. W piśmie do burmistrza Wojciech Dąbrowski podkreślił, że trwają prace nad nową strategią grupy PGE i jesienią ma zostać zaprezentowany dokument przedstawiający plany grupy do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku.Niewiele w sprawie Złoczewa udało się dowiedzieć także poseł Małgorzacie Janowskiej (PiS). W interpelacji skierowanej do MAP zapytała m.in. o to „jak w obliczu planowanego wydzielenia aktywów węglowych resort aktywów państwowych zapatruje się na eksploatację węgla brunatnego ze złoża Złoczew?”.Minister Jacek Sasin w odpowiedzi stwierdził m.in., że polska energetyka będzie w następnych latach oparta na węglu, „jednak dywersyfikacja źródeł energii już się dokonuje, a transformacja branży energetycznej będzie w najbliższych latach jednym z ważniejszych działań rządu”.- Opracowywane rozwiązania uwzględniają potrzeby energetyczne państwa, rachunek ekonomiczny i sytuację podmiotów funkcjonujących na rynku energii. Wypracowywane są również rozwiązania dotyczące wydobywania i inwestowania w złoża węgla brunatnego - m.in. odpowiedział Jacek Sasin.Wprost o samym Złoczewie w odpowiedzi na interpelację poseł Małgorzaty Janowskiej jest niewiele.- W przypadku złoża Złoczew, niezbędne jest wydanie decyzji w sprawie odwołania od udzielenia warunków środowiskowych dla tej koncesji, która jak poinformował w zawiadomieniu Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, została odroczona do 31 sierpnia 2020 – wskazał minister Jacek Sasin.Warto może tylko dodać, że w reakcji na wyżej wskazaną decyzję GDOŚ Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi wysłała prezes PGE GiEK list z apelem o formalne odstąpienie od projektu budowy nowej kopalni.- Po rekordowej utracie wartości aktywów węglowych PGE - tuż przed pandemią - i przywróceniu wartości części aktywów OZE, wyraźnie widać, gdzie jest właściwy kierunek ekspansji spółki. W tej chwili dobro PGE GiEK oraz środowiska i społeczności lokalnej idą ze sobą w parze – skomentowała Monika Sadkowska z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.Wyniki testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych przeprowadzonych przez PGE w marcu 2020 wskazały na utratę bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmencie energetyki konwencjonalnej w wysokości ok. 7,5 mld zł. Aktualizacja wartości dotyczyła głównie kompleksów Bełchatów oraz Turów, czyli aktywów produkcji prądu z węgla brunatnego.- Testy na utratę wartości aktywów jednoznacznie wykazały, że kompleksy w Turowie i Bełchatowie maja niższą wartość wynikającą ze zdyskontowanych przepływów pieniężnych niż mamy ją w księgach - Turów to było ponad 4 mld zł, Bełchatów 3,3 mld zł. Z tym, że odpisy dotyczyły wyłącznie tzw. starych bloków. Nowe aktywa nie zostały objęte odpisami, czyli ani nowy blok 7 w Turowie ani blok 14 w Bełchatowie - wyjaśniał Paweł Strączyński, wiceprezes PGE.W 2019 roku grupa PGE wyprodukowała około 58,3 TWh energii elektrycznej, co rok do roku oznaczało spadek o 12 proc. Z samego węgla brunatnego grupa wytworzyła w minionym roku 32,12 TWh, co oznaczało rok do roku spadek o 17 proc.