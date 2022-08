Zmiana w sporze o nowy blok w Jaworznie. Tauron nie wpuszcza pracowników Rafako

W piątek 26 sierpnia wieczorem Rafako przyznało w komunikacie, że spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron wstrzymała możliwość wejścia na teren bloku 910 MW pracowników Rafako oraz jego spółki zależnej.

Rafako poinformowało w komunikacie dla inwestorów o wstrzymaniu przez Nowe Jaworzno Grupa Tauron możliwości wejścia na teren bloku pracowników Rafako i jego spółki zależnej, co uniemożliwia firmie dalsze prowadzenie prac przewidzianych kontraktem w tzw. okresie przejściowym, zaś spółce zależnej dalsze prowadzenie prac przewidzianych umową o prace eksploatacyjne i koordynacyjne.

Rafako jest przekonane o bezpodstawności działania NJGT i wezwało jaworznicką spółkę do natychmiastowego umożliwienia mu realizacji prac.

Tauron próbuje uruchomić blok w Jaworznie samodzielnie

To już kolejna informacja w sprawie nowego bloku w Jaworznie w ciągu doby.

25 sierpnia wieczorem Tauron podał, że po zaprzestaniu prowadzenia prac naprawczych przez Rafako na bloku, zlecił wykonawstwo zastępcze, by możliwe było dotrzymanie terminu ponownego uruchomienia bloku (jednostka została czasowo odstawiona w związku z koniecznością przeprowadzenia procesu oczyszczenia kotła oraz odżużlacza).

Spółka podkreśliła, że priorytetem grupy jest jak najszybsze przywrócenie jednostki do pracy, a do tej pory zrealizowano już około 80 proc. prac koniecznych, by blok uruchomić. Grupa Tauron zapewniła też, że posiada niezbędną wiedzę, kompetencje, doświadczenie, aby samodzielnie dokończyć wszystkie prace, a następnie prowadzić jednostkę.

26 sierpnia rano Rafako oświadczyło, że nie zaprzestało prac naprawczych i wykonuje swoje zobowiązania kontraktowe. „Nie zaistniały żadne podstawy prawne ani faktyczne dla wdrożenia przez Tauron wykonawstwa zastępczego" - podano w oświadczeniu.

Wieczorem okazało się, że to już nieaktualne.

Rafako i Tauronem spierają się o źródło problemów z nowo wybudowanym za ponad 6 mld zł blokiem. Zdaniem Rafako, to wina spalania w kotle węgla nieodpowiedniej jakości. Tauron zdecydowanie temu zaprzecza.

