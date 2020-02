Zmiana warty w PGE. Oto czarny koń wyścigu do fotela prezesa

Z nieoficjalnych informacji WNP.PL wynika, że nowym prezesem PGE ma zostać Wojciech Dąbrowski, obecny prezes PGE Energia Ciepła, ciepłowniczej spółki z grupy PGE. Za tym kandydatem przemawiają dwa, ważne atuty. Wojciech Dąbrowski od lat jest związany z branżą energetyczną i z PiS. Ponadto taki wybór dobrze wpisze się w zwrot PGE w stronę inwestycji w OZE i zmniejszanie znaczenia węgla.

Złoczew niezgody

- Prognozujemy, że w sektorze elektrociepłowni do 2030 roku udział węgla w produkcji ciepła zmniejszy się o ok. 20 proc., czyli spadnie znacznie poniżej 60 proc., a elektrociepłownie będą spalały rocznie o 2-3 mln ton węgla mniej niż obecnie. Węgiel zastąpią mniej uciążliwe dla środowiska paliwa niskoemisyjne i będzie to głównie gaz ziemny. Drugim z paliw, z którego ciepłownictwo będzie korzystać w większym zakresie niż obecnie, będzie biomasa. Przewidujemy także, że wzrośnie udział odpadów w spalarniach pracujących w trybie kogeneracyjnym - mówił Wojciech Dąbrowski w rozmowie z WNP.PL. Wojciech Dąbrowski z pewnością będzie kontynuował rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Za czasów Henryka Baranowskiego powołano spółkę PGE Baltica, która ma zajmować się realizacją tych projektów. Grupa PGE planuje budowę trzech morskich farm wiatrowych w polskiej części Bałtyku o łącznej mocy ok. 3,5 tys. MW. Na ten cel potrzeba będzie kilkunastu miliardów złotych.Innym, zielonym kierunkiem w rozwoju PGE jest fotowoltaika. PGE do 2030 r. planuje wybudować instalacje fotowoltaiczne o mocy ok. 2,5 tys. MW.Nowy zarząd PGE będzie musiał przypilnować realizacji kontraktu na budowę dwóch bloków gazowo-parowych o łącznej mocy blisko 1400 MW w Elektrowni Dolna Odra. Umowę, wartości blisko 5 mld zł netto, podpisano 30 stycznia 2020 r.Silne polityczne poparcie będzie potrzebne prezesowi PGE w przypadku decyzji o losach odkrywki kopalni węgla brunatnego Złoczew. Przeciwnikiem tej inwestycji jest Henryk Baranowski, ale odkrywka była elementem obietnic wyborczych PiS.Kilkukrotnie o potrzebie budowy odkrywki wypowiadał się m.in. Antoni Macierewicz, poseł PiS. W Sejmie bieżącej kadencji, podobnie jak w poprzedniej, zawiązał się zespół do spraw projektu Złoczew, na jego czele stanęła posłanka Małgorzata Janowska z PiS.Jednym z powodów rezygnacji z tego pomysłu są jego wysokie koszty, szacowane na co najmniej 10 mld zł.Czytaj więcej: Złoczew jak Ostrołęka C? Ważą się losy kolejnego dużego projektu węglowego