Zmiany kadrowe w spółkach energetycznych znaczą mniej niż się wydaje

Rada nadzorcza Taurona ogłosiła konkurs na prezesa i trzech wiceprezesów spółki, w Enei jest tymczasowy prezes, który będzie sprawował funkcję nie dłużej niż trzy miesiące. Stosunkowo nowe zarządy są w PGE i grupie Energa. To wszystko efekt zmian w rządzie i powołania Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP).

Zaskoczenie w Enei

A może nazwisko nie ma znaczenia?

Zaskoczeniem była dymisja Mirosława Kowalika z funkcji prezesa Enei. O dymisji Kowalika Enea poinformowała 4 czerwca późnym wieczorem, a przed południem 5 czerwca odbyła się telekonferencja prasowa, podczas której Enea prezentowała wyniki za 2019 rok. W tym czasie spółka nie miała prezesa.Rada nadzorcza Enei z dniem 6 czerwca 2020 r. oddelegowała ze swojego grona Pawła Szczeszka do czasowego wykonywania czynności prezesa Enei aż do czasu powołania nowego prezesa, ale nie dłużej niż na okres trzech miesięcy, licząc od dnia delegowania. To oznacza, że najpóźniej do 6 września powinniśmy poznać nazwisko nowego szefa Enei.Oczywiście duże szanse na to stanowisko ma Paweł Szczeszek, który do rady nadzorczej Enei został powołany przez ministra aktywów państwowych 27 maja.Ostatnio, od grudnia 2018 do 26 maja 2020 roku Szczeszek był prezesem Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja z grupy PGE Energia Ciepła, która z kolei należy do grupy PGE.Nowi prezesi w Tauronie i Enei to kolejne przykłady zmian w zarządach energetycznych spółek skarbu państwa w ostatnim czasie. Przypomnijmy, że od 20 lutego 2020 r. PGE kieruje Wojciech Dąbrowski.Wojciech Dąbrowski od listopada 2017 roku do lutego 2020 pełnił funkcję prezesa zarządu PGE Energia Ciepła.Kilka tygodni wcześniej przed zmianami w PGE doszło do zmian w grupie Energa. Od 17 grudnia 2019 r. prezesem grupy Energa jest Jacek Goliński, który wcześniej był związany z grupą Orlen, będącą obecnie większościowym akcjonariuszem (80 proc. akcji dających 85,2 proc. głosów na WZA).Zmiany w zarządach spółek energetycznych kontrolowanych przez Skarb Państwa na pewno należy łączyć ze zmianami politycznymi po wyborach parlamentarnych w 2019 r. i powstaniem Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP), kierowanego przez wicepremiera Jacka Sasina.Wiadomo, że minister aktywów państwowych ma prawo dobierać sobie współpracowników - tutaj prezesów spółek skarbu państwa - którzy mu odpowiadają. To nie jest zasada wymyślona przez PiS, tak też było za wcześniejszych rządów różnych koalicji.Dlatego w świetle zmian kadrowych w państwowych spółkach warto przypomnieć opinię jednego z analityków giełdowych, który powiedział, że to, kto zostanie w danej spółce prezesem, nie ma większego znaczenia. Ważne strategiczne decyzje zapadają bowiem poza spółką, a zarząd tylko je firmuje.