Zmiany w ETS. Unijna "marchewka" dla polskiego ciepłownictwa

18 grudnia 2022 r. zakończono negocjacje dotyczące reformy systemu EU ETS. Polskie ciepłownictwo dostanie o 30 proc. więcej bezpłatnych uprawnień w zamian za przyspieszenie dekarbonizacji do 2030 r.

Istotnym z perspektywy dekarbonizacji polskiego ciepłownictwa jest pierwszy krok do włączenia instalacji termicznego przetwarzania odpadów do systemu ETS.

Dochody krajowe ze sprzedaży uprawnień muszą w 100 proc. finansować szeroko rozumiane działania klimatyczne takie jak m.in. inwestycje w OZE, efektywność, modernizacja i rozwój sieci, w tym ciepłowniczych.

Zmienione zasady funkcjonowania systemu EU ETS wejdą w życie 1 stycznia 2024 r.

18 grudnia 2022 r. zakończono negocjacje międzyinstytucjonalne dotyczące reformy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska porozumiały się co do szczegółów reformy, która ma zagwarantować realizację najważniejszych klimatycznych celów pakietu „Fit for 55”.

Cel klimatyczny dla sektorów objętych EU ETS dla energetyki i przemysłu został wyznaczony na 62 proc. redukcji względem 2005 r. (wobec 61 proc. proponowanych przez KE i Radę oraz 63 proc. postulowanych przez Parlament Europejski).

Wypracowane w ostatnich dniach porozumienie polityczne musi jeszcze zostać formalnie przegłosowane przez Parlament Europejski i Radę, ale treść ustaleń nie będzie podlegać już zmianie.

Przyśpieszona realizacja ścieżki dekorbonizacji ciepłownictwa

- Najważniejsze ustalenia z perspektywy polskiego ciepłownictwa dotyczą zwiększenia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji o 30 proc. w latach 2026-2030 w zamian za przyspieszoną realizację ścieżki dekarbonizacji do 2030 r., którą powinien opracować operator instalacji wytwarzającej energię na rzecz ciepłownictwa sieciowego. Uzyskanie dodatkowych uprawnień ma zatem warunkowy charakter i będzie podlegać kontroli ze strony Komisji Europejskiej. KE szacuje, że w Polsce z tych zapisów mogłoby skorzystać 290 instalacji - komentuje dr Jędrzej Maśnicki, ekspert Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) i dyrektor Departamentu Relacji Międzynarodowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jak ocenia, jest to „marchewka” dla tych, którzy podejmą się odejścia od spalania najbardziej emisyjnych paliw w ciepłownictwie i rozwiązanie, na jakie mógł zgodzić się Parlament w obecnej sytuacji politycznej.

- Możliwość wykorzystania Funduszu Modernizacyjnego na rzecz inwestycji wykorzystujące gaz ziemny zgodnie z taksonomią, w tym na wysokosprawną kogenerację zostanie istotnie ograniczona, ale ma być dopuszczona do 2027 r. - dodaje Jędrzej Maśnicki.

Instalacje termicznego przetwarzania odpadów wejdą do systemu ETS

Innym istotnym z perspektywy dekarbonizacji polskiego ciepłownictwa jest pierwszy krok do włączenia instalacji termicznego przetwarzania odpadów do systemu ETS.

Instalacje o mocy w paliwie przekraczającej 20 MWt od 2024 r. mają być objęte obowiązkiem raportowania i weryfikacji emisji, następnie Komisja Europejska w 2026 r. ma przedstawić ocenę włączenia wszystkich instalacji spalania odpadów do systemu ETS od 2028 r. z możliwością zastosowania wyłączeń do 2030 r.

Darmowe uprawnienia w ciepłownictwie mają być przyznawane na nowych zasadach. Po pierwsze, dla 20 proc. najbardziej emisyjnych instalacji objętych benchmarkiem dla ciepłownictwa będzie przygotować plan osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Po drugie, wszystkie instalacje będą musiały przeprowadzić audyt energetyczny i wdrożyć jego wyniki, jeśli inwestycja zwróci się w okresie 3 lat. W przeciwnym wypadku ich darmowe uprawnienia zostaną zredukowane o 20 proc.

Wszystkie pieniądze ze sprzedaży CO2 mają zostać przeznaczone na cele klimatyczne

Ponadto dochody krajowe ze sprzedaży uprawnień muszą w 100 proc. finansować szeroko rozumiane działania klimatyczne takie jak m.in. inwestycje w OZE, efektywność, modernizacja i rozwój sieci, w tym ciepłowniczych, elektromobilność oraz sprawiedliwa transformacja. Państwa członkowskie będą zobligowane do szczegółowe raportowania nt. wydatków finansowanych ze sprzedaży uprawnień.

Zmienione zostaną również zasady użycia art. 29a - mechanizm ma automatycznie uwolnić 75 mln uprawnień z MSR przez okres 5 miesięcy, jeśli średnia cena CO2 za ostatnie 6 miesięcy będzie o 2,4 razy wyższa od średniej z 2 ostatnich lat.

Komisja Europejska ma co miesiąc publikować ceny dla obu okresów, jak również cenę referencyjną, która musiałaby być osiągnięta, żeby zaistniała interwencja na rynku. Interwencja może nastąpić jedynie raz na rok. Zmiana ma ograniczyć spekulacje na rynku ETS, a zatem być korzystna dla operatorów instalacji ciepłowniczych kupujących uprawnienia na swoje potrzeby.

Zmienione zasady funkcjonowania systemu EU ETS wejdą w życie 1 stycznia 2024 r.