Zmiany w fotowoltaice to koszty, ale mają ważny cel

Zmiany dla prosumentów, to koszty również dla operatora systemu dystrybucyjnego. Będzie miejsce dla wielkoskalowych OZE - to wniosek z rozmowy z Mariuszem Jurczykiem, dyrektorem wykonawczym ds. zarządzania ciągłością działania i IT w Tauronie.





W 20. odcinku „Energetycznej środy z Tauronem” rozmawiamy o nowych technologiach w dystrybucji, a co za tym idzie – o cyberbezpieczeństwie, a także o mikrosieciach oraz o koniecznych inwestycjach w system przesyłowy w Polsce. Tematem głównym tego odcinka są efekty zmian sposobu rozliczania dla nowych prosumentów w Polsce.

W 2021 roku na terenie działalności Taurona przyłączono blisko 130 tysięcy mikroinstalacji. Ich łączna moc to prawie 1 gigawat. W tym samym czasie do sieci tej spółki przyłączono 90 dużych źródeł OZE o mocy ponad 100 GW. Plan inwestycyjny spółki dystrybucyjnej grupy na najbliższe lata zakłada zwiększenie możliwości przyłączania dużych instalacji OZE.

Mikrosieci? „Ważne, żeby mogły one w przyszłości efektywnie współpracować z systemem elektroenergetycznym.”









Inwestycje w sieci, a potem wielkoskalowe OZE